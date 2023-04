Mener City må forandre seg: – Kan bli litt isolert

Manchester City gikk seirende ut av seriefinalen mot Arsenal onsdag kveld, og nok en gang var Erling Braut Haaland en sentral brikke.

Ståle Solbakken mener Manchester Citys spillestil mot ligalederen satte Haaland i en ny og utradisjonell rolle.

– Dette handler ikke bare om Erling, men også om spillestilen til City. De brukte ham på en litt utradisjonell måte til City å være, ved at de brukte Erling på lange oppspill når Arsenal presset høyt. Han tok ned ballen, fordelte fint og fikk et par assists, sier Solbakken som gjest i Sportsnyhetene.



Men én ting kan både Haaland og City bli bedre på ifølge landslagssjefen.

– Det er ikke bare Erling som skal forandre seg, det må også Manchester City. De må involvere ham oftere og det synes jeg de gjør i større og større grad, særlig på hjemmebane, sier Solbakken og utdyper:



– På bortebane synes jeg fortsatt det er tendenser til at han kan bli isolert i noen lengre perioder, for da spiller City et mer «possession orientert» spill. På Etihad blir de drevet frem av publikum på en annen måte, og da blir Erling mye mer sentral.

De Bruyne: – Testet litt forskjellig

Etter onsdagens seier fortalte Kevin De Bruyne at City har øvd inn en ny spillestil, en spillestil som fungerte til glans mot Arsenal.

– Vi spilte veldig bra. Arsenal har et førsteklasses press og det er nesten umulig å angripe bakfra. Vi måtte spille lengre i dag og vi har testet litt forskjellige ting på trening. Jeg prøver å ligge dypere og gå på løp når Erling holder på ballen. Det klarte vi et par ganger og skapte en del sjanser på den måten, sier De Bruyne til NBC.

– Når du er kant eller sentral midtbanespiller, kan det være vanskelig noen ganger mann mot mann. Når du får ballen, har du alltid noen i ryggen. Da Erling hadde ballen i dag, kunne jeg løpe fremover, forklarer De Bruyne.

Tror City vinner ligaen

Etter seieren i seriefinalen er ikke TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i tvil om hvem som vinner ligaen.

– City har den evnen til å sette sammen enorme rekker med seire. De kan vinne 15 kamper på rad, og nå når de har hentet inn dette Arsenal-laget, så ser jeg Pep Guardiola allerede i går begynte å snakke om de viktige kampene de har foran seg, sier Thorstvedt og konkluderer:

– Jeg tror de er såpass påskrudd og såpass klar over at de ikke kan ta foten av pedalen at dette kommer City til å styre hjem, som de har gjort så mange ganger de siste sesongene.