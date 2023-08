Mener Barcelona gikk i fellen: – Grisestygt

Barcelona kan takke seg selv for utvisningen, mener ekspertene.

Getafe – Barcelona 0-0 (0–0)

Forrige sesongs mester Barcelona fikk en vrien start på den nye LaLiga-sesongen. Getafe gjorde livet surt for Xavis menn, som bare klarte uavgjort.

– Barcelona bør føle seg robbet, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.



Selv om det endte 0-0, var det alt annet enn kjedelig.

Mot slutten av 1. omgang ble Raphinha utvist for en stygg albue i en Getafe-spiller.

– Det er grisestygt slag i bakholdet, sier Stamsø-Møller.



Albuen fra Raphinha så ut til å være bevisst. Gjennom hele omgangen hadde Getafe terget Barcelona-spillerne.

– Spillerne har blitt terget så kraftig at det renner over. Blitt sparket, dyttet og lugget. Fryktelig unødvendig og umodent. Det er et kart rødt kort. Getafe lykkes med planen sin, sier TV 2s LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg.

Både Ilkay Gündogan og Robert Lewandowski ble utsatt for røff behandling – som ikke var stygge nok til rødt kort.

– Raphinha går i fellen. Det er ikke fair det Getafe holder på med. Er det en ting vi snakker om, så er det at de ikke skal la seg terge. Dette har vært i drøyeste laget, sier Stamsø-Møller.

Eter hvilen fikk også Getafe en mann utvist, da Jaime Mata fikk sitt andre gule kort.

Det tredje røde krotet skulle også komme. Barcelona-trener Xavi hisset seg opp, og fikk det røde.

Sommersigneringen Oriel Romeu og Ilkay Gündogan startet begge for Xavis menn. Begge to hadde gode sjanser til score i starten av kampen, men ble stoppet av Getafe-keeper David Soria.

Barcelona hadde flere andre muligheter til å score, men maktet ikke å sette ballen i mål.

Ni minutter på overtid ropte hele Barcelona etter straffe, men VAR gep ikke inn. Dermed ble det 0–0.