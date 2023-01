Medier: – Han topper Arsenals ønskeliste

Engelske aviser virker samstemte i at Declan Rice er ønsket av Arsenal. Sjekk tirsdagens fotballrykter her!

Daily Mail slår fast at Arsenal har gjort Declan Rice til sin førsteprioritet på overgangsmarkedet i sommer. Engelske medier virker samstemte i at West Ham-spilleren er ønsket av den nåværende Premier League-lederen. The Times, The Athletic, Evening Standard og The Guardian melder nemlig også at Arsenal vil kjøpe Rice. Trolig er det en agent som har kommet med lekkasjene ettersom både Chelsea og Manchester United også har Rice på sin ønskeliste.

The Sun hevder at Marcus Rashford er i ferd med å skrive under på en ny lukrativ kontrakt med Manchester United, og slår til med overskriften «Dec cheque, Rash cash». Men avisen skriver at Manchester United ikke vil strekke seg lenger enn å tilby Rashford mer enn 300.000 pund i uken. Lokalavisen Manchester Evening News rapporterer også om formspillerens kontraktsforhandlinger, og mener å vite at Manchester United vil lykkes med å forlenge kontrakten med angriperen.

Daily Telegraph rapporterer at Newcastle er interessert i å kjøpe Chelsea-trioen Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek og Hakim Ziyech i januarvinduet. Klubben er også lystne på å legge inn et bud på Manchester Uniteds Scott McTominay, skal man tro avisen.

Både Marca og AS skriver tirsdag at Real Madrid ikke endrer sine planer etter smellen mot Barcelona. Klubben vil ikke ta noen dramatiske avgjørelser, og fastholder at det ikke blir noen nye spillerkjøp i januar.

Borussia Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl planlegger å ha samtaler med Englands 19 år gamle stjerneskudd Jude Bellingham og stjernens foreldre om å bli værende i klubben. Kehl gjør det klart at det foreløpig ikke er kommet noen bud på midtbanestjernen, skriver tyske Kicker.

Samtidig er Dortmund interessert i å signere Manchester Uniteds 20 år gamle svenske kantspiller Anthony Elanga. Spørsmålet er imidlertid om Manchester United vil selge stjerneskuddet, skriver ryktenettstedet Talksport.

Manchester United på sin side virker mest opptatt av å styrke troppen. Klubben er i samtaler med Inter Milan om å kjøpe høyrebacken Denzel Dumfries for rundt 35 millioner pund, hevder TuttoMercatoWeb.

Tottenham er fremdeles i samtaler med Sporting Lisboa om å kjøpe klubbens spanske forsvarsspiller Pedro Porro. Tottenham nekter imidlertid å legge de 450 millioner kronene Sporting Lisboa krever i overgangssum for spilleren, påstår 90min.

Brasil-profilen Raphinha, som lenge har vært koblet til Arsenal, skal ha gjort det klart at han ikke har noen intensjoner om å forlate Barcelona i januar, melder Mundo Deportivo.

RB Leipzigs sportsdirektør Max Eber sier at det «det finnes klare teng til» den 25 år gamle franske angriperen Christopher Nkunku vil gå til Chelsea, ifølge Bild.

Tottenham og Liverpool er blant klubbene som er tilbudt muligheten til å signere den 25 år gamle nederlandske vingen Arnaut Danjuma av Villarreal, men den spanske klubben har så langt kun mottatt et konkret bud fra Everton, skriver Relevo.

Juventus vil prioritere å signere Romas engelske forsvarskjempe Chris Smalling. 33-åringen kan gå gratis til Juventus som Bosman-spiller når kontrakten går ut i sommer, rapporterer Tuttosport.