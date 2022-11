Mbappé var nær ved å gi seg: – Jeg ville ikke spille mer

Kylian Mbappés landslagskarriere kunne vært over etter EM-exiten i fjor sommer. Det avslører den franske stjernen til Sports Illustrated.

Mbappé sviktet fra ellevemeteren i åttedelsfinalen mot Sveits, som tok seg videre etter å ha vunnet på straffesparkkonkurranse.

I etterkant forteller Mbappé at han ble utsatt for rasisme.

– Jeg sa at jeg ikke kunne spille for folk som mener at jeg er en ape. Jeg ville ikke spille mer, sier Paris Saint-Germain-spilleren.

AVGJØRENDE BOM: Kylian Mbappé sviktet i straffesparkkonkurransen mot Sveits i fjorårets EM-sluttspill. Foto: JUSTIN SETTERFIELD

Etter EM var Mbappé var i møte med Det franske fotballforbundet og fotballpresident Noël Le Graët, som tidligere har uttalt at det ikke lenger finnes rasisme i fotball. Mbappé gikk også til angrep på den franske fotballpresidenten i et innlegg på Twitter.

Han følte manglende støtte fra fotballforbundet.

– Vi hadde et fem minutters møte på kontoret mitt. Han var sint, og han ønsket ikke mer å spille for det franske laget. Det mente han åpenbart ikke. Han er en vinner, og han var veldig frustrert. Det var vi alle etter å ha blitt utslått, har Le Graët sagt til Le Journal du Diamanche.

Mbappé buet på av sine egne

Mbappé fortsatte å spille for Frankrike.

– Etter at jeg hadde tenkt meg om og snakket med alle rundt meg, kom jeg frem til at det ikke var et riktig signal å gi seg fordi jeg er et forbilde, sier Mbappé til Sports Illustrated.

Superspissen er en del av den franske VM-troppen som skal møte Australia, Danmark og Tunisia i gruppespillet i Qatar.