– Mbappé kan åpne for vill Manchester United-mulighet

Kl. 11.30: Se Fotballryktene-sending med TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller på tv2.no og TV 2 Play!

Det er ikke et overgangsvindu før fremtiden til Kylian Mbappés diskuteres. Ifølge ESPN har PSG-stjernen fått et kontraktsforslag fra Real Madrid, men franskmannen er usikker på hva han skal gjøre. Mbappés kontrakt i Paris går ut i juni.

Skulle Mbappé velge Real Madrid, kan det åpne for en gigantisk Manchester United-overgang, skriver The Mirror. Da vil nemlig de røde djevlene sette inn støtet på Vinícius Junior. Spansk Sport skriver at Florentino Perez skal være villig til å gi slipp på brasilianeren.

Vi holder oss i den spanske hovedstaden. Carlo Ancelotti skal ha bedt Real Madrid om å hente tilbake Karim Benzema, ifølge Sport. 36-åringen mistrives i Al-Shabab.

Bayern München kan ha funnet løsningen på høyreback-problemet deres. Den tyske storklubben forhandler med Galatasaray om Sacha Boey, skriver Sky Germany-journalist Florian Plettenberg.

Det skjer ting i Atlético Madrid. Ifølge Fabrizio Romano er Cağlar Söyüncü klar for Fenerbahce på lån ut sesongen. I tillegg kan Juventus-spissen Moise Kean lånes, men italieneren har ikke bestemt seg ennå.

Newcastle-spiss Callum Wilson kan være på vei bort. The Magpies skal være villige til å selge 31-åringen for 200 millioner. Chelsea, Arsenal og Manchester United skal ha fått beskjed om muligheten, skriver Evening Standard.



Chelsea er interessert i Aston Villa-spiss Jhon Duran, ifølge Sky Sports.

Skulle de hvite og svarte få solgt spissen vil det frigjøre mer midler til å prøve seg på Nottingham Forests Morgan Gibbs-White. Newcastle er svært interessert i 23-åringen, ifølge Football Insider.