Mbappé herjet etter stormfull uke: – Ingen bør tvile på ham!

Real Sociedad - PSG 1-2 (1-4 sammenlagt)

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Franskmennene hadde et behagelig utgangspunkt etter at de vant første oppgjør 2-0 hjemme i Paris.

I mellomtiden før kveldens kamp har Mbappé preget forsidene til de fleste franske sportsaviser.

I flere år har ryktene om en overgang til Real Madrid svirret rundt Mbappé. Nå ser det ut til å skje.

PÅ VEI VEKK? Kylian Mbappé kan forlate PSG gratis etter sesongen. Foto: FRANCK FIFE

Spesielt etter fredagens kamp mot Monaco kokte det rundt spissen. Da valgte superstjernen å sette seg på tribunen istedenfor innbytterbenken etter å ha blitt byttet ut.

Storavisen L´Équipe valgte en forside med Mbappé og PSG-manager Luis Enrique – med teksten «En spansk skilsmisse».

Tirsdag viste Kylian Mbappé at han ikke har tenkt å ligge på latsiden i det som muligens er hans siste måneder som PSG-spiller.

– Ingen skal lure på Mbappés motivasjon for å spille bra for PSG, sier TV 2s ekspert Morten Langli.

– Mbappé på sitt aller beste

I opptakten til kampen har PSGs manager, Luis Enrique, blitt bombardert med spørsmål om superstjernes fremtid, men spanjolen har unngått dem så godt han kan.

Tirsdag omfavnet sjefen stjernespilleren sin.

FRELSEREN: PSG-sjef Luis Enrique omfavnet Mbappé etter kampen. Foto: Vincent West

Tirsdag viste Mbappé at maset rundt ham ikke har påvirket ham i det hele tatt.

– Ingen bør tvile på Mbappé. Dette er Mbappé på sitt aller beste, sa Morten Langli etter at franskmannen sendte PSG i ledelsen.

– Mange lurer på om han fortsatt vil spille for PSG, svaret på det er ja! Ropte Langli.

Målet var en Mbappé-spesial. 25-åringen dro seg innover i banen og hamret ballen i det lengste hjørnet. Så hardt at han skjøt hull i nettet.

I andreomgang viste Mbappé igjen verdensklasse. Med sin ekstreme hurtighet kom han seg alene med Real Sociedads keeper. Mbappé var iskald og doblet ledelsen.

Like før slutt scoret Mikel Merino for Real Sociedad, men det var for seint for spanjolene.