– Mbappé burde lære av Haaland

Erling Braut Haaland (22) og Kylian Mbappé (23) skiller seg kraftig fra hverandre på et avgjørende punkt, mener TV 2s eksperter.

Verdens to heteste fotballspillere er en nordmann og en franskmann. Det er ventet at Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé vil duellere om Gullballen i årene som kommer.

Denne sesongen har Haaland scoret 20 mål på 14 kamper. Mbappé på sin side har tolv nettkjenninger på like mange opptredener.

På Transfermarkts oversikt over de mest verdifulle spillerne troner PSG-stjernen på topp, like over jærbuen.

Mbappé blir der gitt en verdi på 160 millioner euro, som tilsvarer om lag 1,67 milliarder norske kroner. Haaland har fått prislappen 150 millioner euro, som er om lag 1,57 milliarder norske kroner.

Når det derimot kommer til oppførsel utad, mener TV 2s fotballeksperter det er store forskjeller.

– Grinegutten Mbappé, det er stadig noe, innleder Yaw Amankwah temaet i TV 2s fotballpodkast.

– Der er det stor forskjell på han og Haaland. Rett og slett bare spilleglede – kontra surmuling, kom igjen, sukker Simen Stamsø-Møller.

Fotballeksperten blir bedt om å utdype uttalelsen fra podkasten.

– I begynnelsen virket innstillingen til Mbappé helt suveren og han så ut til å kose seg hele tiden. Nå det siste året, spesielt de siste månedene, har han surnet noe fryktelig. En ting er å føle det inni seg, men han viser det ekstremt tydelig med kroppsspråk og fakter.

– Erling (Haaland) blir like glad når de andre scorer, som er et veldig godt tegn. Man kan forstå at Pep Guardiola og lagkameratene er så fornøyd med ham.

Madrid-avisen Marca meldte tirsdag at Mbappé vil forlate PSG i januar. Samme dag avviste sportsdirektør Luís Campos ryktene overfor Canal+.

Dagen etter mente det franske nettstedet Mediapart at PSG brukte et byrå for å drive påvirkningsarbeid og svertekampanjer digitalt fra 2018 til 2020.

Etter seieren mot Marseille søndag avviste franskmannen spekulasjonene:

– Jeg har ikke bedt om å forlate Paris Saint-Germain i januar. Jeg er ikke sint på klubben, det er ikke sant, sa han til RMCSport.

– Kan felle ham

Nettopp innsats og kroppsspråk peker Stamsø-Møller på som en nøkkel til å bli best i duellen mellom Haaland og Mbappe.

– Det har veldig mye å si på en fotballbane, det er jo et lagspill. Selv om de store stjernene skal løftes fram og spilles gode er man avhengig av at de innretter seg laget. Mitt inntrykk er at Haaland alltid har gjort det.

Mbappe fikk fansen til å reagere, da han i en Ligue 1-kamp mot Montpellier i august tilsynelatende stoppet å løpe på en kontring.

– Det var skrekkelige bilder og merkelig oppførsel. Holdningene til Mbappe kan felle ham, spår Stamsø-Møller.

– PSG-garderoben er jo stappfull av store egoer og mitt inntrykk er at i de aller fleste garderober må det være en god tone for å lykkes. De trenger én liten gnist så eksploderer det, legger fotballeksperten til.

MISFORNØYD: Kylian Mbappé skal ikke være happy med tingenes tilstand.

Mbappé skal føle seg sviktet av PSG på grunn av det han opplever som brudd på flere løfter etter forlengelsen i mai, skal man tro Marca.

Franskmannen har også antydet at han mistrives i sin rolle som midtspiss i PSG.

Amankwah liker ikke at 23-åringen stadig kommer med stikk.

– Han er ikke fornøyd med å spille enslig spiss og det ryktes misnøye med treneren. Han fikk jo sparket den forrige også. Det er er bare en suppe. Jeg kjenner ham ikke, men han fremstår veldig usympatisk, mener Amankwah.

– Haaland er alltid slik

Citys nye norske verdensstjerne har fått stor oppmerksomhet for sin personlighet på og utenfor banen.

På City-trening før kampen mot FC København tok han av etter å ha vunnet en intern konkurranse på trening.

– Han er alltid slik, både i kamper og i andre situasjoner. Hele laget har mye konkurranseinstinkt og det har han også definitivt, sa lagkamerat Nathan Aké til TV 2.

City-ving Jack Grealish har bekreftet en «bromance» med jærbuen.

– Jeg kommer veldig godt overens med Erling. Han er en elskverdig og jordnær person. Vi har god «banter». Jeg liker å være rundt ham, men jeg tror han liker enda bedre å være rundt meg. Alle i klubben elsker ham, sa Jack Grealish til TV 2.

Et øyeblikk jærbuen derimot viste misnøye var i det forsmedelige tapet med Norge, mot Serbia i september.

– Man kunne se at han slo ut med armene. Samtidig er det forståelig når han er vant med å spille med Manchester City. Det er generelt veldig lite sutring, han sprudler av spilleglede og virker å kose seg veldig, sier Stamsø-Møller.

SKUFFET: Eling Braut Haaland var naturligvis preget etter å ha tapt den avgjørende Nations League-kampen mot Serbia.

Tror Real Madrid blir neste steg

Mbappé har spilt hele sin karriere i Frankrike: Først i Monaco, deretter PSG. I 2018 tok han verden med storm da han som 19-åring ble yngste målscorer i VM.

Med fire scoringer i mesterskapet ble han kåret til turneringens beste unge spiller. Den brasilianske legenden Pelé gratulere ham, og sa «velkommen til klubben».

– Mbappé er mer spektakulær med ball og tar seg enklere forbi spillere. Et større repertoar når det gjelder teknikk og finter, der er han klart bedre, sier Stamsø-Møller.

– Haaland er best i verden uten ball. Det er så tydelig hvor han vil ha den og sulten til å score mål er større enn noen andre. Mbappe burde nesten lære av Haaland. Hvis han hadde hatt samme egenskaper hadde han hatt alt.

TOPPSCORER: Erling Braut Haaland har scoret 20 mål på 13 kamper i Premier League.

Jærbuen har før City vært innom klubbene Bryne, Molde, Red Bull Salzburg og Dortmund.

Stamsø-Møller tipper Real Madrid blir et stoppested både for nordmannen og franskmannen.

– Jeg blir overrasket om ingen av de ender i Real Madrid en vakker dag. Det har vært en dårlig skjult hemmelighet. Kanskje ender de opp sammen.

– Hvem blir best?

– Jeg trodde Mbappé kom til å bli best, men nå begynner jeg å tvile mer og mer på det. Det er veldig jevnt og vanskelig å være helt bastant.

Haaland ble hånet

Nordmannens store gjennombrudd kom da han scoret to mål mot nettopp Mbappé og PSG, i Champions League-debuten med Dortmund i 2020.

Haaland satt seg ned og mediterte med det som har blitt en karakteristisk «zen-feiring». Det var likevel PSG-stjernene som kunne glise til slutt.

For etter 2-0 i returoppgjøret og 3-2 sammenlagt gikk de videre til kvartfinalen. I feiringen sendte de et stikk til nordmannen ved å feire på samme vis.

Det gjorde at Haaland fikk en oppvekker.

– Det var kjipt at vi tapte og det ødela ganske mye, men at de gutta gjorde det... jeg fikk et lite slag i trynet og tenkte «okay, jeg er kommet opp i den klassen, da vet jeg det». Så jeg fikk en liten «realiy check», sa jærbuen som gjest i VG-podkasten «Topp 3».

I 2020 hadde Haaland Mbappé på sitt drømmelag da han ble spurt av ESPN.

Der fortalte han at han beundret franskmannen spesielt av dem han hadde plukket ut.

– Han er seg selv når han spiller og det er en god ting. Han er ikke redd for noe, roste Haaland til kanalen.

Borussia Dortmund-spissen hadde selvsagt funnet plass til seg selv på laget.

Dette var Braut Haalands femmer: Keeper: Gianluigi Donnarumma (Milan den gang, nå PSG).



Forsvar: Matthijs de Ligt (Juventus den gang, Bayern München nå).



Midtbane: Jadon Sancho (Dortmund den gang, nå Manchester United).



Spiss: Kylian Mbappé (PSG) og Erling Haaland (Dortmund den gang, nå Manchester City).

Tar av

Interessen for Norge-spissen øker stadig og Haaland har nærmest doblet sine følgere på Instagram, fra 10 til 19,8 millioner på ett år.

Det er likevel fortsatt et stykke opp til Kylian Mbappé , som har over 70 millioner.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener grunnen til den enorme Haaland-hypen ikke bare handler om at han bøtter inn mål.

– Han har litt Zlatan (Ibrahimović) over seg med mystikk, det flaggrende håret og væremåten. Folk vet ikke hva han kan finne på og plutselig dukker han opp med ulike vesker og sveiser, sier Mathisen og fortsetter:

– Han er et fotballikon. Hva han spiser, drikker, hva klokker han går med vil folk vite. Vi har aldri sett noe i nærheten i Norge.

