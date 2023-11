Matteus (21) kom inn på legestudiet – så fikk han et tilbud han ikke kunne si nei til

Det var på tampen av 2022 at Matteus Bårdsen ble presentert som Egersunds Idrettsklubb (EIK) sin nye øverste sjef.

På det tidspunktet var han bare 20 år gammel, og overtok altså rollen som daglig leder for Egersunds IK, en klubb med nærmere 1000 medlemmer. Klubbens A-lag kniver for tiden med den tradisjonsrike klubben Lyn om opprykk fra PostNord-ligaen til OBOS-ligaen.

Men det å bli den yngste sjefen i norsk fotball var egentlig aldri planen for den nå 21 år gamle fotballederen. Han hadde sett for seg en helt annen karrierevei.

– Da jeg gikk på skolen, var jeg relativt interessert i fysiologi og biologi og alt rundt det. Så planen var å bli enten fysioterapeut eller lege. Etter videregående kom jeg inn på medisinstudiet i Polen, men på grunn av koronapandemien og alt som fulgte med der, bestemte jeg meg for å utsette det ett år og ta et friår, forteller Matteus Bårdsen når TV 2 møter ham på klubbdirektør-kontoret på Egersunds IKs hjemmearena.

KLUBBSJEF: Matteus Bårdsen ble sjef i Egersunds IK i en alder av bare 20 år. Men egentlig skulle han bli lege, og var kommet inn på medisinstudiet i Polen. Her på den nye VIP-tribunen på EIKs hjemmebane. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Friåret ble travelt

Friåret ble imidlertid alt annet enn et friår. For Bårdsen har helt siden han var fire år hatt en spesiell tilknytning til EIK. Han spilte aktivt fotball frem til han var 16 år i klubben, og var siden trener for alderbestemte lag.

– Etter at jeg ga meg med å spille for klubben, begynte jeg å trene blant annet G12-laget, og etter hvert ble jeg med i programbladredaksjonen og bidro til oppdatering av sosiale medier og nettsidene, innleder Bårdsen.



– Så i 2022 skjøt det fart da jeg etter hvert fikk litt enkle administrasjonsoppgaver. Og på slutten av 2022 ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å ta over som daglig leder. Nå begynner det å bli cirka ett år siden, og jeg føler mer og mer at jeg er kommet inn i rytmen og blitt tryggere i stillingen, forteller han videre.



FIKK HØRE DET: Matteus Bårdsen opplevde at folk var skeptiske på grunn av sin unge alder da han ble ansatt i EIK. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Møtte på fordommer

Bårdsen innrømmer at han ble både smigret og overrasket da han først fikk tilbudet om å overta som klubbens øverste sjef.

– Ja, jeg tenkte jo litt på alder, og det var derfor jeg måtte tenke meg litt om. Men jeg endte opp med å konkludere med å takke ja. Jeg har gode folk rundt meg som kan hjelpe meg med ting, og føler bare vokser mer og mer inn i rollen, poengterer egersunderen.

– Møtte du noen fordommer med tanke på din unge alder da du ble ansatt?

– Ja, ja, ja, hele tiden. Det går på at folk dro frem dette med erfaring i så ung alder. Men så lenge de innad i klubben har tillit til meg, så bryr jeg meg svært lite om hva andre synes, sier han.

PÅ KONTORET: Matteus Bårdsen har ansvar for et budsjett på 14 millioner opprettholdes, i tillegg til flere andre arbeidsoppgaver. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Styret var aldri i tvil

Nestleder i EIK-styret, Espen Andersen, forteller at klubben aldri var i tvil om gi Bårdsen sjansen som klubbens øverste sjef, til tross for alderen.

– Det var et ønske om å få til et generasjonsskifte, for det var mange som hadde vært i klubben her lenge. Og fremfor å lyse ut stillingen til hele landets befolkning, ønsket vi å hente en som kjente klubben og virkelig brenner for klubben. Derfor ble Matteus et naturlig valg, og alder var i så måte irrelevant, sier Andersen, og legger til:

– Matteus er en person som virkelig står på fra morgen til kveld, og virkelig brenner for det han holder på med. Han har et ønske om å gjøre noe for sin egen moderklubb, en klubb han har vært i nesten helt siden han lærte å gå. Han er strukturert og engasjert, og jobber for det beste for klubben fra morgen til kveld. Mer kan du ikke be om fra en daglig leder, mener han.

NESTLEDER: Espen Andersen er nestleder i EIK-styret var aldri i tvil om å ansette Matteus Bårdsen som daglig leder i Egersunds IK. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Ansvar for budsjett på 14 millioner

Egersunds IK, eller EIK som blir brukt hyppigst i «okka by», har i flere år hatt et A-lag som har som ambisjon å rykke opp i OBOS-ligaen.

Årets budsjett er på 14 millioner kroner. Bårdsen har i tillegg til budsjettansvaret også ansvaret for sponser, spillerlogistikk og selvsagt følge opp klubbens 1000 medlemmer, hvor rundt 900 er medlemmer i fotballgruppen, og de resterende i håndballgruppen og friidrettsgruppen.

– Det er jo styret som har vedtatt budsjettene, men jeg sitter daglig og administrerer det. Det er klart i starten var det litt usikkerhet rundt dette i starten, men med god oppfølgning er jeg helt inni det nå, sier Bårdsen, som sier følgende om hvordan en vanlig dag som daglig leder kan utarte seg i en klubb med 1000 medlemmer:

– Vel, det er jo en klisje å si det, men ingen dager er like. Plutselig ringer det noen klokken elleve og så må jeg bidra der, og det jeg egentlig hadde planlagt må vente til dagen etter, smiler han.

Kniver om opprykk

For tiden kniver Egersunds IK mot Lyn om opprykk til OBOS-ligaen. Laget ligger helt i toppen av sin avdeling i PostNord-ligaen, og har aldri tidligere spilt i Norges nest øverste divisjon.

– Først og fremst hadde det vært stort sportslig å rykke opp til OBOS-ligaen, men det hadde også vært bra for den utenomsportslige klubbdriften. Det vil genere mer penger fra TV-avtaler, sponsorer og rett og slett gi oss mer nasjonal interesse. Nå kjemper vi mot Lyn, så får vi se hvordan det går, sier Bårdsen nøkternt.



Hvordan han leder er noe 21-åringen er svært opptatt av.



– Først og fremst er det viktig for meg å være stabil, og ikke ta av verken det går dårlig eller godt, og være en trygghet både for trenere og klubbens medlemmer i dårlige og gode perioder. Så ønsker jeg å gi tid til alle, og i hvert fall gi et svar til alle og se alle, oppsummerer han.

JAGER OPPRYKK: Matteus Bårdsen krysser fingrene for at EIK kan rykke opp til OBOS-ligaen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Kommer med litt crazy ideér



Men upopulære avgjørelser hører også med til jobben.

Det handler om respekt for de som har vært her før Matteus Bårdsen, daglig leder EIK

– Klart de tøffe og harde avgjørelsene må tas når de tas, men det er en del av gamet. I det daglige ønsker jeg å være en leder som er folkelig og omgjengelig, og ikke bare være en leder som sitter på toppen og viser seg når enkelte beslutninger skal tas, oppsummerer han.

– Hva mener du er det beste en ung leder kan bidra med?

– Jeg tror vi kan bidra med nye idéer og ny energi. Kanskje kan noen idéer være litt crazy, men samtidig gode tiltak for klubben. Samtidig er det en balansegang, der jeg også snakker med de eldre i styret som har mer erfaring, poengterer Bårdsen, og understreker:

– Det handler om respekt for de som har vært her før, og ikke tro at du skal komme med noe revolusjonerende. Det er viktig å vise respekt for det som har blitt gjort her de siste årene.

Har lagt fra seg legedrømmen

Ett år i jobben som sjef i en fotballklubb har gitt både læring, mestring og mersmak for det unge ledertalentet. Bårdsen har nemlig ingen planer om å tre til side med første, for å slippe eldre krefter til. Han brenner for både klubben og jobben.

– Jeg blir helt til de kaster meg, ler han.

– EIK er det første jeg tenker på når jeg våkner om morgenen, og det siste jeg følger før jeg legger meg. Det er EIK det får. I helgene på kampdag så våkner jeg kvart på syv, og blir så stresset. Kanskje ikke det ikke er så normalt for en 21-åringen, humrer han videre, før han slår fast:

– Men jeg har ingen planer om å gjøre noe annet med det første. Jeg tenker imidlertid ikke så veldig langt frem, jeg er her i nuet. Legedrømmen har jeg i hvert fall lagt fra meg, sier Norges yngste fotballsjef og ler hjertelig.