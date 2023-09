Måtte roes ned: – Aggressiv

– Jeg er meget revansjelysten og har lyst til å vinne to kamper nå. Det blir viktig og noe vi har tenkt å gjøre.

Ordene tilhører Norges midtstopper Leo Skiri Østigård, som ikke fikk en god opplevelse på landslagssamlingen i juni.

Ståle Solbakkens menn hadde seieren i lommen mot gruppeleder Skottland, men en kollaps på tampen snudde kampen.

– Man fikk seg en liten støkk sist gang. Selvfølgelig var det både vondt og kjedelig, men stemningen i gruppen er fin og det er godt å se alle sammen igjen. Det føles bra, sier Østigård til TV 2.

Norges gruppe A 1. Skottland 12 poeng (fire kamper) 2. Georgia 4 poeng (tre kamper) 3. Norge 4 poeng (fire kamper) 4. Spania 3 poeng (to kamper) 5. Kypros 0 poeng (tre kamper)

– Brutalt

Å komme seg til EM 2024 gjennom kvalifiseringen ser mørkt ut, men det vil trolig komme en mulighet i Nations League neste år.

– Er det rart å stå med fire og ikke ni poeng?

– Ja, det er sant, men sånn er fotballen. Det er brutalt. Vi skulle helst stått med flere poeng og hadde kanskje fortjent det, men vi blir straffet hardt.

– Man får ikke gjort noe med det nå, fortsetter Østigård, som ønsker å se fremover.



STORE MÅL: Leo Skiri Østigård vil ha mer spilletid i Napoli kommende sesong. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Solbakken gleder seg

I Napoli har Kim Min-jae forsvunnet til Bayern München denne sommeren.

Med andre ord en stor konkurrent mindre for Østigård å kjempe mot.

– Det betyr veldig mye, sier landslagssjef Ståle Solbakken om at midtstopperen har gått fra tredje- til fjerdevalg.

FORNØYD: Mindre konkurranse i Napoli er gode nyheter for Ståle Solbakken. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han utdyper:



– Fordi det betyr at når Coppa Italia og Champions League starter ved siden av Serie A, kommer han til å spille mye, eller i hvert fall tett på tilfredsstillende. Det har veldig mye å si, faktisk.



Det kunne virke som romsdalingen skulle få tillit etter å ha vært fast i oppkjøringen, men Amir Rrahmani og Juan Jesus har blitt foretrukket i elleveren.

– Jeg har sittet på benken nå i de første kampene, men jeg vil si at jeg er betraktelig mye nærmere i år enn i fjor, sier Østigård.

– Det skal man nok få se utover i sesongen. Det blir mye kamper fremover og jeg er klar til å ta muligheten når jeg får den, sier han videre.

Røper aggressive samtaler

23-åringen er selv klar på at han er nær en startplass og at det ser positivt ut, men:

– Jeg er ikke fornøyd med at jeg ikke har spilt nok i starten. Det vil jeg aldri være, men jeg har troen på at jeg skal få spille en god del kamper i år, og mer enn i fjor. Det er jeg hundre prosent sikker på.

Solbakken har også fått erfare elevens frustrasjon med å ikke starte, mens han selv har prøvd å roe ned midtstopperen.

– Det er nok mer han som har vært frustrert og jeg som har vært beroligende i samtalene. Han har vært litt aggressiv i forhold til at han spilte alle kampene i oppkjøringen fram til seriestart, så har han ikke spilt etter det, sier Solbakken.

Nytt for sesongen er at Rudi Garcia er trener. Luciano Spalletti bestemte seg for å tre til side etter å ha ledet Napoli til seriemestre.

Franskmannen var tidligere Ronaldos sjef i saudiarabiske Al-Nassr.

– Om de ikke ville hatt meg der hadde dem solgt meg og jeg tror nok det er en grunn for at de ønsker å ha meg med videre, sier Norge-stopperen.



NY SJEF: Rudi Garcia er Leo Skiri Østigårds trener i Napoli. Foto: Carlo Hermann

– Man har jo sett i oppkjøringen hvordan ting har vært. Jeg har valgt å være i Napoli og det er grunner for det. Som sagt er jeg ganske sikker på å spille mange flere kamper i år, sier mannen fra Åndalsnes.

Rastløs

På CV-en til forsvarsbautaen står Brighton og Molde. I tillegg har det blitt utlån til Genoa, Stoke, Coventry, St. Pauli og Viking.

– Jeg har alltid vært en utålmodig type og for meg er det viktig å spille kamper. Så har man kommet til et lag som er et av de beste i verden, der det er veldig stor konkurranse, det er ikke lett, sier Østigård.

– Er det viktig for Norge at du spiller?

– Det er en av de store tingene jeg tenker på og som jeg setter høyt. Plutselig er man inne og tar sjansen sin og spiller, svarer 23-åringen.