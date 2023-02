Måtte nødlande på vei til treningsleir: – Aldri vært med på noe lignende

Anders Trondsen er nylig blitt IFK-spiller etter et flerårig opphold i tyrkisk fotball. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Allsvenskan-laget fikk en spesiell start på årets treningsleir. Norwegian-flyet som torsdag morgen skulle frakte laget fra Sverige til Spania måtte nemlig nødlande i København.

Grunnen? Kapteinen var bekymret for at lagets medbrakte baller skulle eksplodere i luften.

– Det her er virkelig en uvanlig situasjon. Det har med fotballagets fotballer å gjøre. Vi må lande i København, vi ber om unnskyldning for forsinkelsen, sa piloten over høyttalerne ifølge Gøteborgs-Posten.

Den norske IFK-spilleren Anders Trondsen fikk ikke med seg så mye av oppstyret.

– Det var ikke noe dramatikk. Jeg sovnet tidlig, men så våknet jeg opp i København av en syk grunn. Jeg fikk ikke med meg noe av beskjeden. Flyselskapet trodde ikke luften var tatt ut av ballene, men det viste seg at det var gjort. Så det ordnet seg, sier Trondsen til TV 2.

Trondsen har også fire A-landskamper for Norge. Her fra en trening i 2021. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Jeg stusset litt da jeg våknet i Køben. Det var noen spillere som var usikre på hvorfor vi var der, men de fleste tok det med et smil.

Etter et 45 minutter langt opphold i den danske hovedstaden, kom laget seg igjen av gårde i retning Alicante.

Men problemene stoppet ikke der. Det ble også kluss med bussene som skulle frakte laget fra flyplassen til hotellet. Et av hjulene på bussen eksploderte, og dermed måtte bussen byttes ut før gjengen kunne komme seg til destinasjonen.

– Det ble en lang dag, sier Trondsen.

Den tidligere Rosenborg-spilleren ser uansett frem til ti dager i Spania.

– Det blir godt å få litt varme på kroppen igjen. Det har vært en kald vinter for en som er vant til Tyrkia.

27-åringen har nylig signert for Allsvenskan-klubben etter et opphold i Trabzonspor. Tiden i Tyrkia ble preget av flere skader for nordmannen.

Hannes Stiller, som er team manager for IFK, har også uttalt seg til Expressen om dekkeksplosjonen:

– Det smalt til ganske bra. Det smalt mye mer enn hva jeg tror ballene hadde gjort på flyet om jeg skal være ærlig, sier Stiller.