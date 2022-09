Måtte møte opp til kamp, men dommerne streiket: – Utrolig irriterende

ABSURD SITUASJON: Synne Jensen gledet seg til første kamp for sesongen, men ingen dommere møtte opp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Selv om Primera Division-laget visste hva som var i ferd med å skje, måtte de reise til hovedstaden for kamp lørdag.

– Det er klart det er utrolig irriterende å reise helt til Madrid og få den beskjeden.

Ordene kommer fra Real Sociedad-angriper Synne Jensen. Ryktene hadde svirret før oppgjøret og under oppvarming var synet et faktum:

Ingen dommere møtte opp. Dermed måtte kampen mellom Atletico Madrid og Jensens Real Sociedad utsettes.

Krever høyere lønn

Grunnen er at de kvinnelige dommerne ikke er fornøyd med sine betingelser, som blant annet omhandler lønn. Derfor har de nå gått ut i streik som de kunngjorde ville skje torsdag:

– Som dommere ønsker vi å yte best mulig service til fotballen og dette innebærer å ha minimumsarbeidsforhold som ligner dommerinstitusjonen i profesjonelle herrekonkurranser, skrev dommerforbundet RFEF i en uttalelse.

For hver kamp får hoveddommeren cirka 3200 kroner, mens assistentene mottar halvparten. Der krever de et betydelig løft.

Avlyst ble også kampen Alhama - Madrid og det er ventet at hele den spanske seriestarten ikke vil være mulig å gjennomføre.

Likevel måtte Jensen og lagvenninnene reise til Madrid og late som at kampen skulle spilles.

– Hele greia er veldig spesielt. Man håpte at man skulle spille kampen, selv om det så ganske negativt ut. Jeg synes selvfølgelig det er kjipt, for jeg følte meg veldig klar til å starte serien i dag.

Store mål

26-åringen, som meldte overgang til den spanske klubben i januar, forteller at hun har vært gjennom en god oppkjøring og følte seg klar til å vise seg fram.

Forrige sesong ble det ett mål på tre starter og ti innhopp.

– Det kjennes veldig bra nå og jeg føler jeg bare blir mer og mer tilvendt fotballen. Jeg hadde en halv sesong i fjor, men det å få en hel oppkjøring er noe annet. Nå gleder jeg meg bare til å spille.

SPANSK-EVENTYR: Synne Jensen håper på å få gjennombruddet i den spanske toppdivisjoen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Var du i startelleveren til kampen?

– Vi pleier å få vite laget i garderoben før kamp, men det var litt annerledes nå. Men jeg vil si jeg hadde en god følelse på det, sier Jensen.

Med spill i Champions League håper spilleren, med 25 landskamper for Norge, at prestasjonene i Spania vil føre til at landslagstrener Hege Riise tar hun inn i varmen.

– Jeg fokuserer på det jeg gjør her nede og gleder meg bare til sesongen starter. Gjør man det bra er det muligheter, sier hun målrettet.