Måtte avbryte sendingen

Sveriges bortekamp mot Belgia ble avbrutt i pausen etter en skyting i Brussel der to svensker ble drept.

Minst én av de drepte skal ha hatt på svensk landslagsdrakt.

Ifølge belgisk påtalemyndighet hadde angrepet som mål å ramme svenske borgere. Ingen er foreløpig pågrepet. Det skal ha vært én gjerningsmann som skjøt.

Frykten var tydelig både blant tilskuerne og på Viaplays direktesending på svenske TV6.

Like etter beskjeden om at kampen ikke kom til å spilles ferdig, ga belgisk politi Viaplay beskjed om å avbryte sendingen.

– Belgisk politi har bedt oss om å evakuere dette tv-området der alt vårt tekniske personell befinner seg. Det innebærer at vi tvinges til å stenge ned denne sendingen nå, sa programleder Jennifer Kücükaslan, ifølge Aftonbladet.

Før sendingen ble avbrutt, var det klar tale fra Sverige-legenden Fredrik Ljungberg.

– Jeg står her og skjelver og vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg kan ikke se for meg at spillerne er i stand til å gå ut og spille andre omgang, meldte han.

– Hatet må bort

Kort tid etter kom meldingen om at kampen ikke kom til å bli ferdigspilt. Det var aldri noen tvil blant Sverige-spillerne.

– Vi var tydelige på at vi ikke ville spille kampen. De var helt med på det. Vi har spillere som har familie og venner her. Vi ville sørge for at supporterne skulle føle seg trygge, sier Manchester United- og Sverige-spiller Victor Lindelöf, ifølge Expressen.



– Jeg blir så lei meg. Det er så ekstremt tragisk, og jeg tenker på de berørte og de pårørende. Hva for en verden lever vi i? Hva er det for en jævla verden vi lever i? spør landslagssjef Janne Andersson.

I Viaplay-studio, før sendingen ble avbrutt, fortvilte Bojan Djordjic over situasjonen.

– Fy faen for en råtten verden vi lever i. Det er en råtten, forferdelig verden med mennesker som ikke fortjener å leve på denne planeten. Jeg lider med de pårørende. Ta var på hverandre der ute. Hat avler hat, og hatet må bort, sier Viaplays fotballekspert.

SVERIGES FOTBALLPRESIDENT: Fredrik Reinfeldt svarer pressen etter tragedien. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Har lenge tatt det for gitt

Etter kampen fikk Sveriges fotballpresident Fredrik Reinfeldt, som også er tidligere statsminister i landet, spørsmål om man burde gjort andre vurderinger med tanke på det man vet om koranbrenning og trusselen mot Sverige.

– Som dere vet, er terrortrusselen høy i Sverige. Jeg tror at vi lenge har tatt for gitt at man som svensk kan reise til ulike steder i verden. Alt som skjer må man naturligvis analysere og se på en ny måte. Dette er ikke hva vi forbinder med fotballen. Det er alvorlig det som har skjedd, men det er viktig å få mer info om hva som har skjedd. Det er ikke sikkert alt har kommet frem, sier Reinfeldt.



Han får også spørsmål om man burde informert svenske supportere om å ikke gå i gult.

– Jeg skal ikke prøve å være etterpåklok. Det er veldig alvorlig det som har skjedd. Det er herlig at fotballens supportere kan kle seg i de fargene som nasjonallaget står for. Jeg håper fotballen kan fortsette slik, men det er veldig alvorlig det som har skjedd og det finnes alle anledninger i etterkant til å stille seg slike spørsmål.