Mathias Normann reiser til ny russisk klubb: – Blander ikke politikk og fotball

Etter at det internasjonale overgangsvinduet stengte fredag, reiste Normann til Russland. Dersom alt går som det skal, signerer han for en annen russisk klubb – trolig Moskva-basert – i det som blir et utlån fra FC Rostov, som er klubben som eier ham.

Hvilken klubb i den russiske hovedstaden det er snakk om, er foreløpig ikke kjent. Klubben betaler Rostov en sum for utlånet.

Frem til slutten av det internasjonale overgangsmarkedet ventet Normann på tilbud fra én Bundesliga-klubb og én Premier League-klubb, men det materialiserte seg til slutt ikke.

Spilleren publiserte torsdag et bilde av at han satt på et fly. Da var han på vei til Istanbul for å være klar for eventuelle bevegelser i Europa.

Normann er forberedt på valget om å fortsette fotballkarrieren i Russland til tross for at landet har gått til krig mot Ukraina, vil vekke reaksjoner.

Derfor ønsket han å stille til intervju med TV 2 for å uttale seg om saken.

– Det er ganske enkelt. Per dags dato er det den beste sportslige muligheten jeg har. Da endte vi opp med det, sier Normann.

– Hvilket svar har du til de som vil reagere på denne avgjørelsen med tanke på krigen i Ukraina?

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er happy med det, sier han og legger til:

– Man går alltid noen runder med seg selv, familien og sånt, og vi ble til slutt enige om at dette er den beste sportslige muligheten som har dukket opp.

Normann understreker at han fordømmer Russlands krigshandlinger i Ukraina.

Redd det skal påvirke landslaget

I et intervju med TV 2 i mars innrømmet Normann at han var bekymret for fremtiden etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, med tanke på at han var eid av Rostov og utlånt til Norwich.

Da sa han at «jeg vil så klart ikke tilbake til Russland».

– Jeg står for det. På den tiden ville jeg ikke tilbake til Russland. Nå er det mange faktorer som spiller inn som jeg ikke kan kontrollere. Det har vært interesse fra rundt omkring, men dette var den beste sportslige muligheten jeg hadde, sier Normann nå.

– Er du redd for at dette kan ha konsekvenser for din plass på landslaget?

– Man er selvfølgelig alltid redd for at det skal påvirke det, men jeg er fortsatt Mathias og den fotballspilleren jeg har vært de siste årene. Jeg håper jeg blir sett på som den fotballspilleren, sier han.

FORBEREDT PÅ KRITIKK: Mathias Normann ønsker ikke å blande fotball og politikk, og mener det var hans beste sportslige mulighet å fortsette fotballkarrieren i Moskva.

– Hva er grunnen til at du ikke blir i Rostov, når du først drar tilbake til Russland?

– Grunnen til at dette ble en fin løsning, er at jeg ville helst ikke gå tilbake til Rostov, som er nærmere grensen til Ukraina. Det er tryggere og en mye større klubb i Moskva, sier Normann.

Forteller om Lecce-drama

Tidligere i august offentliggjorde den italienske Serie A-klubben Lecce at Normann var klar for klubben. Samme kveld gikk klubben ut med en pressemelding om at partene var blitt enige om å kansellere overgangen.

Lecce la «en utfordring med å registrere nordmannen» til grunn for avgjørelsen, mens teamet rundt Normann understreket i en uttalelse til TV 2 at det ikke var på grunn av medisinske årsaker, slik det ble spekulert i enkelte steder.

Nå forteller Normann sin versjon om hva som skjedde.

– Da vi kom til Oslo, hadde klubben allerede lagt ut at jeg var offisielt Lecce-spiller. Det var ikke tilfelle. Det stusset jeg litt over, sier Normann og fortsetter:

– Da vi kom ned til Italia, hadde jeg blandede følelser. Vi kom frem til en enighet med klubben om at det var bedre bare å snu i døren.

– Det har vært snakk om problemer med å registere deg. Handlet dette om sportslige årsaker?

– De ønsket plutselig å bruke meg i en annen rolle enn det jeg var tiltenkt, sier Normann.

Det har vært mange spekulasjoner rundt Normanns fremtid hele sommeren. Han har de siste månedene trent individuelt og oppholdt seg både i Tyrkia og Norge.

– Det har vært ganske greit, egentlig. Jeg har vært hjemme med familie og mamma. Jeg har roet ned alt rundt hodet mit, stress og sånt. Jeg har trent godt, spist godt, sovet godt og vært med de nærmeste. Det har vært helt greit, sier Normann.