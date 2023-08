Mason Greenwood ferdig i Manchester United

Saken oppdateres!

Det skriver klubben på sine hjemmesider mandag. Manchester United og Greenwood er nå enige om å skille lag, står det i pressemeldingen.

– Jeg tror det er en klok avgjørelse av Manchester United, og til syvende og sist var den eneste mulige løsningen for klubben hvis de skulle komme ut av denne saken med æren i behold, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Det var i januar 2022 at angrepsspilleren ble arrestert for vold mot kjæresten. Anklagene frafalt i februar i år, men Greenwood har fortsatt blitt holdt suspendert av United. 21-åringen har ikke spilt for United siden januar i fjor.

«Basert på bevisene som er tilgjengelige for oss, har vi konkludert med at materialet som ble lagt ut på nettet, ikke ga et fullstendig bilde, og at Mason ikke begikk lovbruddene han opprinnelig ble siktet for», skriver Manchester United i en pressemelding mandag.



«Med det sagt, som Mason offentlig erkjenner i dag, har han gjort feil han tar ansvar for», legger klubben til.

«Alle de involverte, inkludert Mason, erkjenner vanskelighetene med at han skal gjenoppta karrieren sin i Manchester United. Derfor har det blitt felles enighet om at det mest passende for ham er å gjøre det borte fra Old Trafford. Vi vil samarbeide med Mason for å oppnå det», skriver Manchester United i meldingen.

Ifølge The United Stand på Twitter har Greenwood også selv kommet med en uttalelse.

– Jeg vil starte med å si at jeg forstår at folk vil dømme meg på grunn av det de har sett og hørt på sosiale medier, og jeg vet at folk vil tenke det verste. Jeg ble oppdratt til å vite at vold eller overgrep i ethvert forhold er galt, jeg gjorde ikke de tingene jeg ble anklaget for, og i februar ble jeg frikjent for alle anklager.

21-åringen mener imidlertid at avgjørelsen er den beste for alle parter.

– Jeg aksepterer fullt ut at jeg gjorde feil i forholdet mitt, og jeg tar min del av ansvaret for situasjonene som førte til innlegget på sosiale medier, sier Greenwood.



PÅ VEI TIL RETTEN: Anklagene mot Mason Greenwood ble frafalt i februar i år. Foto: Paul Currie

Greenwood hadde i utgangpunktet kontrakt med United til 2025, med opsjon på ett år.

21-åringen har vært i United-systemet hele karrieren. Han skrev proffkontrakt i 2019 og har spilt 129 førstelagskamper.



I et åpent brev via klubbens kanaler har klubbdirektør Richard Arnold fortalt om prosessen bak avgjørelsen som nå er tatt.

Der er de tydelige på at klubben skal hjelpe Greenwood i tiden som kommer, til tross for at de skiller lag.

– Klubben vil fortsette å tilby sin støtte både til det påståtte offeret og Mason for å hjelpe dem med å gjenoppbygge og komme seg positivt videre med livene sine, skriver Arnold via Manchester United hjemmeside.

VALGT Å AVSLUTTE: Mason Greenwood og Manchester United har kommet til gjensidig enighet om å avslutte kontrakten. Foto: Rui Vieira

Lang tid

En avgjørelse om klubbfremtiden skulle i utgangspunktet være klar før sesongstart, men det skjedde ikke.



I forrige uke skrev The Athletic at Arnold hadde fortalt ansatte at Greenwood snart ville være tilbake på treningsfeltet.

Senere kom Manchester United med en uttalelse om at de var i ferd med å fate en avgjørelse rundt Greenwoods fremtid i klubben.

Klubben slo samtidig tilbake på opplysningene om at de hadde bestemt seg for en Greenwood-retur.

– Reaksjonene på de anklagene var massive, og mange reagerte sterkt på eventuelle planer om at han skulle bli en del av A-laget igjen. De reaksjonene var nok av et omfang som gjorde at Manchester United måtte gå en del ekstra runder, sier Finstad Berg.

Reaksjonene haglet inn etter at anklagene om Greenwood-retur ble kjent. Mandag ettermiddag bekreftet klubben at Greenwood forlater klubben.

– Jeg tror at den enorme «backlashen» man så i forrige uke kan være noe av grunnen til at de ender med å avslutte kontrakten.

TV 2s SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Reaksjonene hvis de skulle tatt han inn igjen ville vært så massive at det ville skadet klubbens omdømme betraktelig, og skadet forholdet til supportere og organisasjoner som jobber med vold mot kvinner.

TV 2s sportskommentator mener klubben har brukt alt for lang tid på å fatte en avgjørelse.

– Det hadde vært bedre for alle involverte, også klubben. Nå har det vært en sommer med spekulasjoner og det er lang tid siden politiet var ferdig med etterforskningen.