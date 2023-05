Martínez sendte Inter til Champions League-finalen

Inter-Milan 1-0 (3-0 sammenlagt)

Se kampens eneste mål i videovinduet øverst!

13 år etter at José Mourinho ledet Inter til Champions League-tittelen, får de igjen muligheten.



Det ble klart tirsdag etter at Lautaro Martínez sørget for 1-0-seier over byrival Milan.

– Vi har sett det tidligere! En argentiner med nummer ti på ryggen og kapteinsbindet rundt armen, som tar ansvar i store kamper, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.



Selv med superstjernen Rafael Leão tilbake fra skade, slet Milan med å skape de store sjansene.

For Inters del handlet det om å ikke slippe inn mål, etter 2-0 seieren i første oppgjør.

Maignan med utrolig reaksjonsredning

Milan forsøkte, men det var Inter som var farligst frempå.

15 minutter før slutt forsvant «alt» håp. Inter-stjernen Lautaro Martínez var nådeløs da han fikk muligheten til å skyte fra kloss hold.

Ballen suste under Maignan.

– Dette er Lautaro Martínez! Dette er scener, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Mektige Guiseppe Meazza, eller San Siro som den er mest kjent som, ristet i det 70.000 Inter-supportere brølte ut i glede.

– Vi må gi stor honnør til Milan. Det de har fått til denne Champions League-utgaven står det respekt av. Men i disse to oppgjørene var de ikke i nærheten, sier Stamsø-Møller.

I finalen venter enten Manchester City eller Real Madrid som spilte 1-1 i første oppgjør.

Den kampen ser du på TV 2 Play fra klokken 21.00 onsdag 17. mai! Fra 20.00 kan du se gratis oppbygging til kampen på tv2.no.

Finalen spilles i Istanbul lørdag 10. juni.