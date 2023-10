Martin Ødegaard i åpenhjertig TV 2-intervju: – Jeg ble fanget i midten

ÆRLIG: Søndagens skjebnekamp mot Spania vekker sterke minner for Martin Ødegaard. Foto: Lage Ask / TV 2

Ødegaard ankommer «Stabæk-losjen» på Ullevaal stadion, der man har utsikt over banen fra orkesterplass, med et stort smil om munnen.

På bordet ligger en Arsenal-drakt. Han ser rart på den grønne markeringstusjen TV 2 har oppdrevet for anledningen.

– Det der holder ikke. Det kan jeg si!



Ødegaard spør landslagets mediekontakt om han kan finne en bedre tusj å signere draktene med. Her skal ingenting gjøres halvveis.

Foto: Synne Brudvik / TV 2

Drammenseren fremstår fullstendig avslappet, anledningen til tross; søndag leder han Norge ut på banen i en ny skjebnekamp på Ullevaal stadion.

Med Spania som motstander kommer mange følelser til overflaten. Ødegaard innrømmer at anledningen er ekstra spesiell, mot nasjonen han flyttet til som 16-åring foran hele verdens argusøyne.

24-åringen har aldri vært kjent som en sitatmaskin foran mediene. Snarere tvert imot. Hans karakteristiske «det er klart det er stort»-svar ble i sin tid gjenstand for parodier som tok de tilbakeholdne Ødegaard-intervjuene på kornet.

Men i forbindelse med søndagens Spania-kamp er det en langt mer åpenhjertig Ødegaard som ser tilbake på de turbulente årene i landet.

Han letter på sløret om hvorfor han følte seg «fanget», hvorfor imaget hans ikke stemte overens med virkeligheten, og hva som gjorde at han til slutt sa «nok er nok» og tok en avgjørelse som endret kursen totalt.

– Det er sykt å tenke på at det nesten er 9-10 år siden, sier Ødegaard til TV 2 om dagen da han ble hentet i privatfly, reiste til Madrid og møtte verdenspressen iført en stripete genser han på måfå slang på seg i Drammen samme morgen.

– Det føles på en måte som det var en evighet siden, men også som at det var i går. Det er spesielt å se det. Jeg var en liten gutt. Jeg husker ikke så mye av hva jeg tenkte og følte der og da, men det gikk bare i ett, sier han.

Den gangen var det en blid, men mer ordknapp Ødegaard som fortalte om den «uvirkelige» følelsen av å være klar for «den største klubben i verden».

– Jeg tenkte ikke så mye, tror jeg. Jeg bare koste meg og levde livet og spilte fotball, sier Ødegaard, men han innrømmer:

– Det var selvfølgelig en brutal overgang fra å bo i Drammen og gå på ungdomsskolen til plutselig å sitte der. Jeg var en litt sjenert og stille kar som ikke var voksen, for å si det sånn.

– Jeg lærte ekstremt mye og føler jeg har vokst veldig på det. Alt som skjedde, alt jeg var gjennom. Det er i Spania jeg vokste opp og ble en mann, sier Ødegaard.

– Bare folk som ikke har så mye peiling

Etter overgangen til Real Madrid ble han skjermet fra pressen. Med unntak av begrenset tilgjengelighet når han var på landslagssamling, sa Ødegaard ingenting. Og når han en sjelden gang sa noe, var målet fortsatt å si minst mulig.

Men selv om han selv ikke øste av sine tanker, følelser og opplevelser, var det nok av andre som bidro til den massive dekningen av ungdomsfenomenet.

– Hvordan var det?

– Jeg har aldri vært en som har vært så fan av å uttale meg mye, og folkene rundt meg har vært i samme gate. Det har bare vært folk som ikke har så mye peiling på hvem jeg er og hva jeg tenker, som har uttalt seg om meg. Det kan være utfordrende at man leser og ser så mange ting. Det skapes et bilde av hvordan jeg er, som kanskje ikke stemmer, ikke sant?

– Man finner ut tidlig at hvis man skal gå ut og korrigere alt, så blir man sliten. Det tar for mye energi. Det er altfor mye til at man kan drive med det. Da ble det til at jeg sa minst mulig og hadde fokus på det jeg skulle. Det tror jeg var greit, sier Ødegaard.

AVSLAPPET: Martin Ødegaard i intervju med TV 2. Foto: Lage Ask / TV 2

– Imponert over meg selv

Han fikk massiv dekning i spansk presse, og selv om han erkjenner at mediene hadde litt mer anstendige grenser da enn drøye ti år tidligere da David Beckham-hysteriet herjet som verst, er han klar i sin tale:

– Det var ekstremt.

– Jeg tror ikke jeg tenkte så mye på det og skjønte så mye av det. Men når jeg nå ser tilbake og går gjennom hva som skjedde, så blir jeg imponert over meg som 15-16-åring som klarte å håndtere alt det. Det var mye, sier Ødegaard.

– Plutselig var Zinédine Zidane treneren din. Hvordan var det?

– Det var sykt, selvfølgelig. En av de største gjennom tidene i fotballen, og en som spilte i min posisjon. Legendarisk. Litt surrealistisk, egentlig, ikke minst hele den opplevelsen av å trene med de beste gutta i verden. Det er en drøm. Det var litt rart.

LEGENDARISK SJEF: Zinédine Zidane følger Martin Ødegaard med blikket under kampen mellom Real Madrid og Cultural y Deportiva Leonesa i den spanske cupen, 30. november 2016. Foto: Erik Johansen / NTB

– Hva lærte du av å være så tett på så store egoer og lederskikkelser som Cristiano Ronaldo og Sergio Ramos?

– Det er veldig mange små ting i løpet av den tiden der: å se hvordan de tar vare på kroppen, se hvordan de trener, innstillingen inn til kamper, hvordan de skrudde av og på. Det er ekstremt. De som var mest ekstreme på det, du så du hvor detaljorienterte de er, hvor mye de skrur på når kampen kommer. De kan være veldig avslappet og sånt før, men når kampen kommer, da smeller det. Hele fokuset og alt det der. Det var kult å se.

– Jeg fant aldri helt min plass

Den skreddersydde hverdagen hans i Real Madrid var uvanlig: Han trente med A-laget, side om side med superstjernene, men i helgene spilte han kamper med B-laget Castilla. Der var lagkameratene også i tenårene, men det var ikke nødvendigvis den perfekte oppskriften for å tilpasse seg sosialt.

Ødegaard-hverdagen ble omtalt i kritiske ordelag i spansk presse mens det holdt på, men hovedpersonen har selv aldri satt ord på spagaten han stod i – før nå:

– Jeg tror det var litt av det som kanskje gjorde at det ble vanskelig. Jeg var fanget i midten. Jeg trente med A-laget, men var ikke en del av det laget. Jeg ble sett på som han lille «kidden» som kom opp og trente, som de kanskje ikke helt forventet at skulle være med og spille. På andrelaget var jeg han som trente med A-laget og bare trente med dem et par dager og spilte kamp. Jeg ble fanget i midten der.

Ødegaard innrømmer at det ikke var ideelt.

– Det var kanskje ikke det beste for mitt forhold til de på B-laget, og på A-laget så var det jo stor forskjell på alderen og alt sånt. Jeg fant aldri helt min plass, sier han.

I utgangspunktet var det «en god løsning», som han sier. Han fikk «den beste treningshverdagen i verden» og samtidig spille kamper for andrelaget – «selv om det nivået ikke var all verden».

– Men med tiden følte jeg vel at jeg trengte å tilhøre et lag i større grad og få min egen rolle og min plass, sier Ødegaard.

SIDE OM SIDE: Gareth Bale, Nacho Fernández, Luka Modric og en 17 år gammel Martin Ødegaard på Ullevaal stadion i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Nok er nok!

Så fort han ble myndig, flyttet han til nederlandske Heerenveen på en låneavtale. Etter å ha bodd med pappa Hans Erik, skulle han nå klare seg på egne bein.

– Jeg flyttet for meg selv da jeg fikk lappen der. Da flyttet pappa hjem. Da var jeg overlatt til meg selv når jeg kunne kjøre selv. Da var det greit. Jeg tror det var viktig for meg å løsrive meg på den biten og klare meg selv, sier Ødegaard, som fikk hjelp av landsmann Morten Thorsby og flere skandinaver på laget for å finne seg til rette:

– Jeg tror det var viktig for meg for å bli enda mer voksen og ta egne valg.

Etter et nytt utlån til Vitesse Arnhem og deretter én sesong i Real Sociedad, ble han hentet tilbake til Real Madrid på sommeren i 2020. Han hadde herjet for den baskiske klubben og skulle i utgangspunktet bli der i to år, men i pandemien var behovet for spillere stort i hovedstaden.

Han fikk starte de to første seriekampene høsten 2020, men slet med en skade og havnet etter hvert oftere og oftere på benken.

Da var det på tide å ta egne valg igjen.

– Da var jeg ganske frustrert. Det må jeg ærlig innrømme. Jeg hadde flyttet rundt her og der. Det er alltid litt mas når du kommer inn i en klubb, å venne seg til alt, alle rutiner. Man er alltid litt mer stresset i starten, sier Ødegaard og fortsetter:

– Jeg var i Real Sociedad og hadde det veldig bra, alt gikk veldig fint. Jeg trodde jeg skulle bli der i to år, så ble det bare ett. Jeg kom tilbake, så ble det ikke helt som jeg hadde trodd. Da var det litt sånn «nok er nok».

FØR SKJEBNEVALGET: Martin Ødegaard, her i forbindelse med TV 2s EM-sending sommeren 2021, skulle på dette tidspunktet tilbake til Real Madrid etter et halvt år på utlån i Arsenal. Kort tid senere ble han solgt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han banket på døren til Zidane og ba om å få dra.

– Da trengte jeg bare å få et sted hvor jeg kunne være og slå meg til ro. Det har jeg fått veldig i Arsenal.

Resten er nemlig historie: Etter et halvt år på lån, kjøpte Arsenal ham permanent, og allerede sommeren etter ble han utnevnt til klubbens nye kaptein.

Den første sesongen som kaptein kronet han med andreplass i Premier League, en plass på årets lag i England og nominasjon til Ballon d'Or.

– Det kunne ikke blitt bedre egentlig, smiler Ødegaard – vel vitende om at det var mange som avskrev ham på veien.