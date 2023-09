Martin Ødegaard åpner opp om nedturene: – Et slitent hode

TILBAKE: Martin Ødegaard fikk et gjensyn med Ullevaal stadion for første gang siden landslagssamlingen i juni. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Martin Ødegaard (24) har aldri vært bedre på fotballbanen, men han tok sommerferie med to av karrierens største nedturer i bagasjen.

Det meste går Ødegaards vei i livet, det skal sies: Kaptein på landslaget og i Arsenal, tatt ut på sesongens lag i Premier League, målfarlig som aldri før, i flytsonen utenfor banen, og etter alle solemerker i ferd med å bli belønnet med en kraftig oppjustert Arsenal-kontrakt.

Smilet sitter løst da han møter TV 2 på Ullevaal stadion.

– Da var vi her igjen, gliser Ødegaard.

GODT HUMØR: Martin Ødegaard, her etter intervjuet med TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ekstra tungt

Men sist vi var her, var stemningen noe helt anspent. Ødegaard og Norge avsluttet sesongen 2022/23 med et sviende 1-2-tap i sluttminuttene mot Skottland.

3-1-seieren mot Kypros noen dager senere var mager trøst; sjansene for direkte norsk EM-plass henger i en syltynn tråd.



For Ødegaard var det enda et slag i trynet, kun uker etter at Arsenal slapp Manchester City forbi seg i kampen om klubbens første Premier League-trofé siden 2004.

– Hele avslutningen, først med klubb og så med landslaget, var tung. Jeg hadde en bra sesong, det var mye bra som skjedde, men når man avslutter sånn, blir det ekstra tungt, sier Ødegaard til TV 2.

Han legger ikke skjul på at den mentale belastningen var tung å bære.

– Jeg kjente jeg var veldig sliten etter sesongen. Jeg trengte en pause, trengte å koble av og gjøre helt andre ting. Summen av både klubbsesongen og det som skjedde her, gjorde at det ble en enda mer sliten kropp og et slitent hode som trengte ferie, sier han.

– Jeg har blitt mye bedre på det

– Har du noen spesielle teknikker for å koble av etter sånne ting?

– Jeg prøver å gjøre ting som ikke har så mye med fotball å gjøre. Jeg gjør andre ting og tenker ikke så mye på fotball. Der føler jeg at jeg har blitt bedre med årene, egentlig, sier Ødegaard og forklarer:

– Da jeg var yngre, følte jeg at jeg kunne bli veldig opphengt i alt som skjer. Kamper kunne prege meg i lang tid. Nå som jeg har blitt litt eldre, føler jeg at jeg klarer å komme hjem, gjøre andre ting og stenge det ute.

KOBLER BEDRE AV: Martin Ødegaard mener han har blitt flinkere til å takle nedturer på fotballbanen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

En uvurderlig egenskap, ifølge superstjernen.

– Det tror jeg er viktig for prestasjonene generelt, men også for å være med i gamet i lang tid. Jeg tror man må være god til å hoppe ut av verdenen vi lever i, stenge det og glemme det. Det føler jeg at jeg har blitt mye bedre på, sier Ødegaard.

– Har du fått deg noen hobbyer som hjelper på?

– Jeg prøvde meg litt på golf en periode, men det har aldri blitt noen stor golfer av meg. Jeg gjør helt vanlige ting. Det hender jeg ser på serier, henger med venner, familie, alt sånt. Er det fint vær, er jeg ute i solen. Det er ikke noe spesielt, ingen voldsomme hobbyer, men jeg gjør ting som hjelper meg med å slappe av og koble av.

Men nå er det på tide å skru på igjen, og det har Ødegaard tilsynelatende gjort for lengst: Premier League-starten har vært imponerende med to scoringer på de fire første rundene.

Nå venter to oppgjør på Ullevaal, først i privatlandskamp mot Jordan torsdag kveld, så i EM-kvalifiseringen mot Georgia tirsdag.

Kampene sendes på TV 2 Play.