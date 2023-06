Martin (20) ble hengt ut i sosiale medier: – Veldig ekkelt

– Det første jeg tenkte da jeg så at jeg hadde blitt hengt ut på den måten, var at det var veldig ekkelt, uggent og ubehagelig, forteller Berget til TV 2.

Lokalavisen Varden omtalte saken først.

Berget er Odd-supporter på sin hals, og er lett å få øye på når skiensklubben spiller kamp med drøssevis av skjerf knyttet til kroppen.

VERDSATT: Odd er klar på at supporterne betyr mye for dem. Dette bildet av Berget henger i klubbens garderobe. Foto: Michael Emilio / Odds Ballklubb

Gikk viralt

I helgen, da Odd spilte bortekamp mot HamKam, gikk han i baris og var iført raske briller i heten på Hamar.

På Twitter delte en bruker et bilde av Berget og skrev:

«Bør jo sånn generelt ikke få være tilstede på noen tribune i det hele tatt når man møter opp sånn».

Ifølge Varden ble Twitter-meldingen sett av over 150.000 mennesker, før den ble slettet tirsdag ettermiddag.

– Det var en del unødvendige kommentarer som var ganske ekle, sier unggutten.

Berget forteller at han tidligere har slitt med rus, og forklarer at han før kanskje kunne tatt kommentarene mer til seg enn han gjør nå.

– Hadde jeg hatt en ræva dag, og fått det slengt opp til meg i tillegg, kunne det blitt ganske tøft. Man må gå i seg selv og tenke over hva man skriver. For man vet aldri hva den personen har gått igjennom, poengterer 20-åringen.

Blant de negative kommentarene har også Berget fått mange positive tilbakemeldinger.

Det har han også fått fra Odd, som har lagt ut et bilde av supersupporteren i sosiale medier i etterkant av hendelsen.

Martin er en av oss🖤🤍 pic.twitter.com/gbd2eh1Cio — Odds Ballklubb (@oddsbk) June 27, 2023

– Det er veldig kjedelig at de kan si noe sånt om en supporter som bare ønsker å støtte laget sitt. Det er et menneske i bildet her, sier Åmund Røed Røsholt, medieansvarlig i Odd, til TV 2.

– Da synes vi det er fint at vi i ettertid kan vise støtte og vise at vi bryr oss mye om våre supportere. De er alt for oss, fortsetter han.

Ble rørt

Røsholt synes det er fint at flere supportere støtter Berget etter Twitter-meldingen. Supersupporteren er selv overveldet av responsen.

PROFILMØTE: Her går Berget med Odd-stopperen Diogo Tomas i 17. mai-tog. Foto: Michael Emilio / Odds Ballklubb

Berget forteller at han har fått meldinger fra supportere fra nesten alle lag i Eliteserien, inkludert en HamKam-supporter som syntes det var kult at han gikk kledd på den måten.

Det har han også fått fra en av Odds argeste rivaler.

– Jeg blir rørt inn i hjerteroten for å si det mildt. Til og med Sandefjord-supportere skriver til meg, og det hadde jeg aldri sett for meg, sier Berget.

Simen Brænden Mortensen, leder i HamKams supportergruppe, sier at han ikke har fått med seg kommentarene selv.

– Men det er jo kjedelig dersom han føler seg støtt. Samtidig er det ikke uvanlig at supportere slenger dritt på Twitter. Et slikt kostyme skaper diskusjoner, og det må man nok være forberedt på. Så tenker jeg at hver enkelt får stå for sine ytringer, skriver Mortensen i en melding til TV 2.