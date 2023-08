Markus Solbakken avslører avtale med pappa: – Han får tre til side

I hvert fall hvis man skal tro den hete Viking-spilleren, som leverte karrierens beste prestasjon i søndagens 3-2-seier over Bodø/Glimt.

Så langt har Solbakken notert seg for åtte U21-landskamper, men etter å ha vunnet duellen mot landslagets midtbaneanker Patrick Berg foran øynene på landslagssjefen, har spørsmålet blitt mer aktuelt enn noensinne:

– Hva gjør dere den dagen du kommer dit at du er klar for A-landslaget?



– Vi har ikke tatt den diskusjonen helt ennå. Jeg har selvfølgelig et mål om å bli så god som mulig. Hvis jeg eventuelt blir god nok til landslaget, har vi gjort en avtale om at han får tre til side. Vi skal ikke ha noe sånt far-sønn-opplegg på landslaget, sier Solbakken i TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel».

– Jeg har vært ganske tydelig

– Og det mener du?

– Det mener jeg 100 prosent, bekrefter Solbakken og utdyper:

– Jeg har vært ganske tydelig på at jeg ikke har så lyst til å spille under min egen far. Om det eventuelt skulle skje at jeg blir god nok, så skal vi nok finne en løsning.

– Det vil være en høy pris for din far å betale hvis du kommer inn på landslaget, leverer en «stinker» og aldri blir tatt ut igjen?

– Ja. Man kan se det på den måten også. Men foreløpig føler jeg at jeg har et stykke igjen å gå. Det får være et mål, sier Solbakken.

Han snakker med TV 2 like etter å ha kjørt faren sin til flyplassen i Stavanger, dagen etter banens beste-prestasjonen mot Glimt.

– Ikke uproblematisk

Tirsdag tok TV 2 en telefon til Ståle Solbakken for å høre hans versjon av den spesielle avtalen med sønnen.

– Dette er noe vi sa da jeg tok jobben. Da var han langt unna. Nå er han ikke så langt unna. Han er ikke helt der ennå, men hva som vil skje om han kommer dit, og om jeg vil tre til side … jeg tror vi skal klare å løse det, sier landslagssjefen.

– Hvordan da?

– Enten ved at jeg ikke tar ham ut, sier Solbakken og ler, før han fortsetter mer alvorlig:

– Det er ikke uproblematisk hvis vi kommer dit. Det er det ikke.

Solbakken forteller at han aldri har trent sønnen, selv ikke på småguttelag, og at han alltid har latt «andre dyktige trenere ta seg av ham».

– Det har vært en suksess, så kanskje jeg skulle fortsette med det, sier han.

– Vil det oppstå en habilitetsutfordring dersom du skulle ta ham ut?

– Det er andre i teamet også. Selv om jeg har siste ord, er det ikke sånn at når vi tar ut en tropp, så sitter jeg på rommet og kommer med en lapp til de andre hvor troppen står. Det er gjennomarbeidet av Brede (Hangeland), Kent (Bergersen), Andrew (Findlay) og Bjørn Vidar (Stenersen).

Derfor utelukker ikke Solbakken at han kunne tatt ut sin egen sønn uten å måtte tre til side.

– Jeg skal ikke være landslagstrener til evig tid, men jeg tror vi skal finne en løsning hvis det ender sånn at han tar det siste steget, sier han og legger til:

– Og hvis det blir et «issue», så er det en fordel at han er veldig likanes. Jeg tror det er veldig få som har noe imot Markus.

Italienske forhandlinger

Markus Solbakken nærmer seg også et veiskille i klubbkarrieren. Som TV 2 avslørte søndag, var Serie B-klubben Pisa i Stavanger og forhandlet med Viking om å kjøpe Solbakken.

Klubbene kom ikke til enighet, men det er ventet nye fremstøt fra Italia i løpet av uken.

– Skal jeg være helt ærlig, har jeg ikke tatt særlig stilling til klubb eller liga ennå. Det er to klubber som er i forhandlinger, og så føler jeg ikke at jeg trenger å ta stilling ennå. Jeg har ikke gjort noen særlige vurderinger om hva som blir det neste steget for meg. Jeg har tenkt til å ta stilling til det når jeg må det, sier 23-åringen.

– Du kan komme til å måtte gjøre det i løpet av timer og dager. Hva gjør du hvis det valget havner i fanget ditt?

– Da må jeg nok sette meg ned med både agent og pappa, som er min fremste veileder, og se om det eventuelt kan være noe for meg. Per nå har jeg ikke tatt stilling til det i det hele tatt. Livet smiler her i Stavanger, så akkurat nå har jeg hatt alt fokuset mitt her, sier Solbakken.