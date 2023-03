Marerittresultat for Norge: – Fryktelig

Scott McTominays to scoringer gjør at Norge nå ligger fem poeng bak Skottland før oppgjøret på Ullevaal.

Skottland - Spania 2-0

Skottland tok en overraskende komfortabel seier mot Spania i Norges gruppe A.

Det er dårlig nytt, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er et fryktelig resultat for Ståle Solbakken og Norge, og en tung kveld ble nå enda tyngre. Skottland er jo det laget vi hele tiden har sett for oss at vi skal kjempe mot om denne 2.plassen, men nå har de plutselig fått en luke til Norge, sier Mathisen.

Manchester United-profil Scott McTominay scoret to ganger og midtbanespilleren har nå fire mål på to kamper for landslaget.

Det er like mange som Cristiano Ronaldo. Bare Danmarks Rasmus Højlund har flere i kvaliken med fem.

– Jeg vet at jeg kan produsere flere mål og assist og de siste to kampene har vært et godt eksempel på det, gliser McTominay.

Spania, som knuste Norge 0-3, klarte aldri overliste Norwich-keeper Angus Gunn.

Manchester Citys Rodri var frustrert over spillestilen til motstanderlaget.

– Det er måten de spiller på. Man må respektere det, men det er litt søppel fordi de drøyer tid hele tiden, provoserer deg og faller alltid, det er ikke fotball, sier Rodri.

– Dommeren bør ta grep, men sier ingenting. Det er frustrerende fordi vi vil vinne, fortsetter spanjolen.

Seieren betyr at skottene topper gruppen med seks poeng. Spania har tre, Norge og Georgia har ett. Kypros har null poeng.

– Et potensielt marerittresultat sett med norske øyne, sa TV 2s kommentator Sverre Ruud Ellingsen før kampen var over.

Landslagskaptein Martin Ødegaard krysset fingrene for Spania etter uavgjort mot Georgia.

– Vi får satse på at Spania gjør jobben sin i de kampene de spiller, så er det opp til oss å gjøre det bedre enn Georgia og Skottland, sa Ødegaard til TV 2.

Ståle Solbakkens mannskap møter Skottland i neste EM-kvalifiseringskamp 17. juni.

– Det er nå blitt en kamp Norge er nødt til å vinne, sier Jesper Mathisen.