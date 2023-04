Marerittkveld for United – slaktes etter ydmykelsen

Sevilla – Manchester United 3-0 (5-2 sammenlagt)



Saken oppdateres!

Med 2-2 i første kvartfinalekamp ventet et åpent returoppgjør i Europa League.

Og det var Sevilla som bød opp til fest. Etter kun sju minutter gikk hjemmelaget opp i ledelsen etter en kostbar feil av Harry Maguire og David De Gea.

Vertene doblet på corner like etter pause, før nok en horribel feil fra Uniteds sisteskanse sendte Sevilla opp i 3-0 og videre til semifinalen i Europa League.

– Det er et forferdelig mål å avslutte en forferdelig kveld for Manchester United. Det er nok en gavepakke, sier tidligere England-keeper Rob Green på BBC Live.



– Det er personlige feil som spillere på dette nivået ikke skal gjøre, og nok en gang denne sesongen ser vi hvor langt Manchester United er unna de aller beste lagene i verden, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Manchester United-manager erkjenner at de personlige feilene kostet dem dyrt.

– Når man gjør slike feil blir det vanskelig å vinne en fotballkamp, sier han til BT Sport.

– Vi hadde mange gode prestasjoner, men vi var ikke klare. Det kan ikke skje på dette nivået når du spiller for Manchester United. Vi må klandre oss selv, fortsetter ten Hag.



FORTVILTE: Manchester Uniteds Harry Maguire var tydelig skuffet etter det første baklengsmålet. Foto: Paul Childs

TV 2s ekspert kaller Europa-exiten for pinlig, og mener de rotet bort et mulig avansement etter to selvmål i den første kvartfinalekampen.

– Dette er et pinlig tap for Erik ten Hag og Manchester United. Å ryke ut av Europa League på denne måten var det ingen som så for seg etter første omgang av det første oppgjøret på Old Trafford, sier Mathisen.

UTE: Erik ten Hag var tom i blikket i Europaliga-exiten mot Sevilla. Foto: Isabel Infantes

– Gigantisk nedtur

Sevilla har hatt en skuffende sesong i LaLiga og ligger på en foreløpig 13. plass på tabellen, men i Europa League klarer de nærmest alltid å levere.

Det fikk Manchester United kjenne.

– Selv om det er et lag Manchester United har slitt med i sine siste møter er dette en gigantisk nedtur. Skal ten Hag skape et mesterlag på Old Trafford igjen trengs det klare forsterkninger i flere posisjoner, og vi ser hvor sårbare de er når de beste og viktigste spillerne ikke er tilgjengelige eller er på sitt beste nivå, sier TV 2s ekspert.



United måtte klare seg uten blant andre Bruno Fernandes (suspendert), Raphaël Varane og Lisandro Martinez i torsdagens returoppgjør.

Forsvarsfeil

Festen startet allerede etter sju minutter for hjemmelaget, som har vunnet Europa League seks ganger tidligere.

De rødkledde prøvde å spille seg ut bakfra da David De Gea spilte Harry Maguire i en svært vanskelig situasjon like utenfor 16-meteren.

Vertene presset høyt og forsvarsspilleren ble omringet av hele tre Sevilla-spillere. Maguire mistet så ballen og Youssef En-Neysri stormet frem mot mål og sendte den kontant i venstre hjørne.

– Maguire kommer til å få slakt, men jeg ville ikke likt å få den pasningen fra De Gea, skriver tidligere Man. United-spiller Gary Neville på Twitter.

JUBEL: Youssef En-Nesyri feirer med lagkameratene etter 1-0. Foto: Jose Breton

Ydmykelse

Fem minutter før pause trodde Lucas Ocampos at han doblet ledelsen, men målet ble annullert etter en VAR-sjekk for offside.

Over i andre omgang satt det igjen for Sevilla, som økte til 2-0 på corner.

Kun minutter etter hvilen svingte Ivan Rakitic ballen inn mot midten av feltet. Den traff skulderen til Löic Badé, i en bue over De Gea via tverrliggeren og i mål.

NEI OG NEI: Marcel Sabitzer var ikke fornøyd etter det andre baklengsmålet i returoppgjøret. Foto: Isabel Infantes

Manchester United tok mer og mer over ballspillet utover i omgangen, men det var Sevilla som kunne juble for ny scoring.

De Gea prøvde å klarere en ball som så helt ufarlig ut på 25 meters hold, men leverte en forferdelig berøring. Det resulterte i at En-Nesyri enkelt skrudde den rundt sisteskansen og i det åpne målet.

Kampen endte 3-0 og 5-2 sammenlagt. Dermed er Sevilla på god vei mot sin syvende tittel i Europa League, men først må de gjennom en semifinale.