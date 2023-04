Marerittkveld for United: Nye skader, tårer og to selvmål

Manchester United - Sevilla 2-2

Det så ut til å bli en strålende kveld for Manchester United i Europaliga-kvartfinalen mot Sevilla med en tidlig 2-0-ledelse etter to scoringer av innlånte Marcel Sabitzer fra Bayern München.

Men spanjolene kom tilbake og utlignet til 2-2 etter to selvmål.

Først var det Tyrell Malacia som satte ballen i eget mål, før innbytter Harry Maguire headet ballen i eget nett på overtid.

SELVMÅL: Innbytter Harry Maguire satte ballen i eget mål på overtid. Foto: Lee Smith / Reuters

– Noen av spillerne må se seg selv i speilet og tenke om de bidrar nok til laget. Det er noen spillere som bør være flaue over egen innsats, sier tidligere Manchester United-målvakt Peter Schmeichel på BBC.

– Ser veldig ille ut

Ikke nok med det: Manchester United fikk også nye skader. Lisandro Martínez, som har blitt en favoritt blant United-fansen etter fjorårets overgang fra Ajax, måtte ut i sluttminuttene.

Etter å ha ført ballen nærmest upresset gikk Martínez ned på Old Trafford-gresset mens han holdt seg til akillesområdet. Han ble etter hvert båret av banen av to Sevilla-spillere, før han tok til tårene.

Martínez ble lagt på båre og fraktet bort.

– Det ser veldig ille ut. Det var ingen kontakt med noen. Det ser ikke bra ut, sier Peter Schmeichel på BBC.

– Det ser ikke bra ut, innrømmer Manchester United-manager Erik ten Hag i intervju med BT etter kampen.

På pressekonferansen etter kampen sier ten Hag at det ikke dreier seg om en akillesskade, men at det er for tidlig å stille en diagnose.

OGSÅ UT: Raphaël Varane kom aldri på banen til andre omgang. Foto: Dave Thompson / AP

Varane måtte ut

Manchester United, som hadde Marcus Rashford, Luke Shaw og Scott McTominay ute til kampen mot Sevilla, fikk også Raphaël Varane skadet i oppgjøret. Den franske midtstopperen kom aldri på banen i andre omgang etter å ha pådratt seg en skade like før pause.

– Jeg har ikke snakket med Raphaël etter kampen, men det er en skade han har snakket om de siste par ukene, så vi må se det an, sier Erik ten Hag.

Manchester United skal til Sevilla om én uke for returoppgjøret.

– Jeg har problemer med å finne de rette ordene. Det var en berg-og-dalbane-kamp. Vi spilte en god førsteomgang og skapte store sjanser. Vi skulle avgjort kampen, men det ble uavgjort. Det ønsket vi oss ikke. Vi får gjøre jobben i Sevilla, sier tomålsscorer Sabitzer til BT.

Bruno Fernandes fikk et gult kort i torsdagens kamp og mister returoppgjøret.