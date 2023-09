Måper: – Må bare le

Se bilder av Nusa-feberen i Belgia i videovinduet øverst!

Antonio Nusa (18) tok Norge og verden med storm i landskampene mot Jordan og Georgia.

Club Brugge-trener Ronny Deila setter ord på det:

– Han har opplevd utrolige ting med landslaget. Han er for tiden prins av Norge. Etter Haaland, selvfølgelig, sier Deila ifølge Het Laatste Nieuws.

18-åringen fra Langhus scoret, assisterte to ganger og viste frem sin blendende teknikk på Ullevaal.

Tilbake i Belgia og Club Brugge satte ikke nordmannen akkurat en demper på hysteriet i helgen.

Som innbytter scoret han 3-2-målet mot Charleroi, i tillegg til å sette opp Ferran Jutgla som avgjorde kampen på overtid.

HERJER: Antonio Nusa feirer etter matchvinner-scoring for Club Brugge. Foto: Kurt Desplenter

Overraskende beskjed

Etter kampen forteller trener Deila at det var «svært usikkert» om driblefanten faktisk skulle spille oppgjøret.

– Vi bestemte oss bare to timer før kampen at han ville være med i uttaket. Til syvende og sist følte vi at han fortsatt kunne være viktig og gjøre en forskjell.



JUBLET: Ronny Deila var en lettet mann etter tre poeng mot Charleroi. Foto: Kurt Desplenter

Samtidig kommer landsmannen med flust av lovord om sin elev.

– Antonio er en fantastisk gutt. Vi elsker å jobbe med ham, og han er ydmyk nok til å innse at han fortsatt har mye å lære, sier Deila.



TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er begeistrert over at den tidligere Stabæk-spilleren leverte scoring og assist på 23 minutter.

– Jeg må bare le, han er på vei opp i en annen stratofære nå. Heldigvis har han beina godt plantet. Som 18-åring, med den uken han har hatt, ville du sett andre i rød Ferrari og minkpels, skriver han på X.

HET: Norges Antonio Nusa begeistrer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi beskytter ham godt

Tidligere har 18-åringen fortalt i et stort TV 2-intervju at han takket nei til Chelseas bud på over 400 millioner kroner.



– Slutten på overgangsmarkedet overveldet ham. Det har skjedd mye de siste ukene, noe som gjør meg enda mer imponert sier Deila.

– Vi beskytter ham godt. Det er viktig å tenke på suksess med klubben først. Etterpå vil det være «mye større ting» for ham, fortsetter Club Brugge-treneren.



18-åringen har selv snakket om overgangsdramaet i et stort TV 2-intervju:

– Det er mye penger. Mye penger. Men jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Jeg kan ikke fokusere på det, liksom. Jeg tror ikke det er bra for meg.

Han har også uttalt seg om hvordan det var å klistre inn sitt første for Norge mot Jordan.

– Det blir en sånn utrolig følelse i magen. «Wow, jeg blir helt sjokkert». Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det er utrolig deilig, sa Nusa til TV 2.