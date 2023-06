Mannsverk: – Jeg har aldri nevnt ordet sur eller forbanna

På stillingen 1-1 til pause mot Sveits torsdag kveld ble Sivert Mannsverk tatt av banen til fordel for Joshua Kitolano.

Etter kampen kom den ellers så sindige årdølen med en klar beskjed til VG:

– Å bli tatt av i pausen er ganske brutalt og jeg har ikke fått noen grunn heller. Jeg forstår ingenting, sa Mannsverk til avisen.



Dagen derpå forklarer han reaksjonen.

– Du kaller det misfornøyd, noen har sagt at jeg var sur, jeg vil si at jeg var skuffet. Det er det alt sammen handler om her, at jeg var ekstremt skuffet etter jeg ble byttet ut. Jeg følte at jeg kunne bidratt bra i andre omgang, sier Mannsverk til TV 2.

Fikk sjefen på døren

Tilbake på hotellet sent torsdag kveld, banket Smerud på døren til Molde-spillerens hotellrom.

HAR FÅTT FORKLARING: Mannsverk kan fortelle at han og Smerud har skværet opp etter torsdagens uttalelser. Foto: Nikola Krstic

– Jeg føler ikke at jeg gjorde en så dårlig prestasjon at jeg fortjente å bli byttet ut. Det er det det går på. Men jeg og Leif har skværet opp og pratet, og det er det som er viktig, at vi er to menn som er ærlige med hverandre. Det har vi vært, så vi er ferdig med den saken.



– Hvilken forklaring fikk du?

– Det får bli internt mellom oss to hva vi har snakket om, men vi hadde en fin prat på hotellrommet mitt i går, så det var greit det.

KOM PÅ DØREN: Smerud tok turen innom Mannsverks hotellrom torsdag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg snakket med ham sent i går kveld. Det var fullt forståelig at han ble skuffet. Jeg tror faktisk han aldri har blitt tatt av i pausen før. Da er det tungt å være en ung spiller, som er ambisiøs og har masse å bidra med. Jeg gjør en endring i pausen, det var han selvfølgelig skuffet over, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.

– Kokte i hodet

Også Mannsverk selv bekrefter til TV 2 at han aldri har opplevd å bli byttet ut til pause før.

– Derfor er det litt ekstra og en følelse jeg ikke har kjent på så mye tidligere, forklarer 21-åringen, som allikevel vil understreke at han ikke var «forbannet».



– Det sier jeg jo også, jeg har aldri nevnt ordet sur eller forbanna. Det handler jo ikke om det. Det handler bare om en skuffelse, og på det tidspunktet hadde jeg ikke fått noen grunn. Så jeg gikk rundt og tenkte, og det kokte i hodet. Jeg ble byttet ut på 1-1 og vi taper 1-2, da koker det enda mer, fordi jeg har så ekstremt lyst til å lykkes individuelt og kollektivt. Det er det det går på, forklarer Mannsverk.

Nå ser midtbanemannen uansett fremover til neste kamp mot Frankrike med optimisme.

– Frankrike skal vi knuse, ja, avslutter Mannsverk med et smil.