Mannsverk blir Ajax-spiller – tok gråtkvalt avskjed

MOLDE (TV 2): Sivert Mannsverk (21) blir Ajax-spiller. Torsdag tok han et rørende farvel med lagkameratene.

>

– Du kan vel se at jeg er litt rød rundt øynene. Emosjonelt. Så er ikke alt gått i boks enda, men jeg reiser i hvert fall nedover. Så tar vi det derfra.

Det sier en tydelig preget Sivert Mannsverk til TV 2. Han bekrefter altså at han drar til Nederland for å fullføre en overgang til Ajax på Deadline Day.

– Hva gjør det så emosjonelt?

– Det er livet mitt. Jeg har fått venner for livet. Det er mange som har betydd mye for meg, sier en rørt Mannsverk.

Dette må Ajax betale

Ifølge TV 2s opplysninger er Molde og Ajax enige om de store linjene i en overgang for Mannsverk.

TV 2 får opplyst at Molde er garantert minst 70 millioner kroner for Mannsverk. Ulike bonuser kan føre totalsummen opp mot 100 millioner kroner.



Det gjenstår både detaljer, papirarbeid og formaliteter før overgangen blir offisielt bekreftet, men dersom alt går som det skal, signerer spilleren for Ajax.

– Vi jobber for å komme i mål. Vi får se når vi er det, sier Moldes administrerende direktør Øystein Neerland til TV 2.



Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Mannsverk er en av de mest spennende spillerne vi har hatt i norsk fotball de siste årene, og senest mot Galatasaray så man hvor god han allerede er, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han har fysikk, overblikk og pasningsfot på et meget høyt nivå - og en overgang til Ajax kan være det perfekte steget i hans karriere. Ajax er en gigantisk klubb, men nivået i Nederland er et nivå Mannsverk allerede er god nok til å håndtere, mener eksperten.



Nytt Ajax-bud

Ifølge TV 2s opplysninger avslo Molde onsdag det første budet fra Ajax på midtbanegeneralen Sivert Mannsverk.

Men den nederlandske storklubben gir seg ikke.

TV 2 får opplyst at Ajax har lagt inn et nytt og forbedret bud på Mannsverk som Molde tar stilling til torsdag formiddag.

Ifølge TV 2s opplysninger vil en eventuell Mannsverk-overgang være verdt rundt 100 millioner kroner i totalpakke, i tillegg til en andel av et eventuelt videresalg.

Dersom partene kommer til enighet, kan Mannsverk være på vei til Amsterdam allerede torsdag.

Det er ventet en snarlig avgjørelse i saken.

Mannsverk glimret torsdag med sitt fravær på Molde-trening. Ifølge assistenttrener Trond Strande bedriver 21-åringen med restitusjonstrening.



KAN FORSVINNE: Sivert Mannsverk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Moe ikke på treningsfeltet

Også Molde-trener Erling Moe var ikke å se på feltet. Assistenttreneren går langt i å fortelle at Moe jobber med Deadline Day.

– Han har mange gode tanker i hodet nå, så han står av gresset i dag. Han er inne. Jeg vet ikke om du kan si at han driver og restituerer. Han blir kanskje mer sliten av en sånn dag, sier Strande.

Det nederlandske overgangsvinduet stenge natt til lørdag. Innen den tid må alt papirarbeid mellom klubbene samt spillerens kontrakt være signert, og de medisinske undersøkelsene må være gjennomført.

Onsdag bekreftet Moldes administrerende direktør Øystein Neerland at de hadde mottatt et bud fra Ajax, men han sa at de «i utgangspunktet har vi ikke tenkt til å selge».

Dersom han blir Ajax-spiller, går han i fotsporene til to av skandinavisk fotballs største spillere gjennom tidene: Zlatan Ibrahimovic og Christian Eriksen. De reiste videre fra Ajax til gylne karrierer i klubber som Barcelona og Tottenham.