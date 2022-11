Mannefall for Norge – TV 2s ekspert håper disse tas ut

I tur og orden har forfallene ramlet inn for landslagssjefen foran dagens landslagsuttak.

Keeperne André Hansen og Sten Grytebust har gitt beskjed om at de gir seg på landslaget, mens Kristoffer Vassbakk Ajer, Andreas Hanche-Olsen og Sander Berge er ute med skader.

– Det må være ny norsk rekord i lange skadefravær, meldte landslagssjef Ståle Solbakken nylig til TV 2 da Ajers skade ble kjent.

På toppen av dette er Benfica-spiller Fredrik Aursnes høyst tvilsom, mens spillere som Stefan Strandberg og Joshua King var tilbake på laget og i tropp i helga. Også Morten Thorsby har tidvis vært ute av laget med sykdomsproblemer i det siste.

Norge møter Irland borte 17. november og Finland hjemme søndag 20. november til privatlandskamper.

– Du kan jo selvfølgelig spørre deg om hvor viktig disse landskampene er siden det er noen måneder fram til alvoret braker løs. Men spør du Ståle Solbakken, så er jeg sikker på at han ser på det som en veldig viktig samling siden det faktisk er den siste viktige samlingen før alvoret. Det er ikke så mange samlingsdøgn i løpet av et år, og da trenger man å bruke alle muligheter man har til å terpe det man kan, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Med minst fem mann ute fra forrige tropp, og flere med ulik oppladning til den kommende samlingen, er det liten tvil om at nye fjes blir å se i landslagstroppen.

– Det har vært tre jevngode keepere, der Ørjan har vunnet kampen. At de to andre gir seg nå, vil selvfølgelig merkes på bredden siden det ikke er noen veldig opplagte utfordrere til Håskjold Nyland, sier Jesper Mathisen.

Han tror imidlertid at to keepere skiller seg ut for Ståle Solbakken & Co.

– Jeg regner med at han tar med Moldes Jacob Karlstrøm og Lillestrøms Mads Hedenstad Christiansen i denne troppen, sier Jesper Mathisen.

Mens Karlstrøm har vært med under Solbakken tidligere, vil et eventuelt uttak til A-landslaget skje for første gang for Hedenstad Christiansen.



Mathisen tar forbehold om at enkelte som holder alderen, som blant annet Hedenstad, kan bli prioritert til U21-landslaget som skal til mesterskap neste år.

Vil ha med Molde-stopper

I tillegg til keeperplassen, er stopperplassen det neste opplagte stedet Ståle Solbakken må ha nye folk inn som en følge av forfallene til denne samlingen.

Jesper Mathisen påpeker at Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård, som har har vokst seg fram som førstevalgene i det siste, begge kan være med. Det samme gjelder Stian Gregersen.

I tillegg til det, håper Jesper Mathisen at Ståle Solbakken gir en av årets største overraskelser i Eliteserien sjansen.

– Jeg synes Eirik Haugan i Molde har vært meget god i år. Han har vært knallgod på et suverent Molde-lag, og det hadde vært spennende å se han på en samling, sier Mathisen.

Av andre naturlige kandidater, finner du Bodø/Glimts Marius Lode og Rosenborgs Markus Henriksen.

– Lode er frisk og aktuell. Henriksen har vært viktig for et Rosenborg-lag som vært meget gode i det siste, men jeg har liten tro på at Ståle Solbakken ser på han som et stopperalternativ for framtiden, sier Jesper Mathisen.

Også på midtbanen må det trolig nye fjes inn, all den tid Sander Berge og trolig Fredrik Aursnes er ute siden sist.

Jesper Mathisen er ikke i tvil om hvem som blir tatt ut.

– Hugo Vetlesen kommer til å bli tatt ut. Han har vært helt fantastisk for Glimt i år. Han har vært stabil og god og virkelig vist hva som bor i han. I tillegg har han en alder som gjør han interessant for framtiden. Han har aldri vært så het som nå, og kommer helt sikkert til å skifte klubb i vinter, sier Mathisen.

Han tror Vetlesen får følge av en annen Glimt-spiller, som var skadeplaget og ikke med i forrige tropp.

– Ola Solbakken har vært frisk i det siste, og er en type spiller ikke har for mange av. Han har gjennombruddskraft og vil tilføre Norge noe nytt. Om han holder seg skadefri og finner en klubb han får spilletid i, er jeg trygg på at han blir en mann du ser i alle tropper i 2023, sier Jesper Mathisen.