Manchester United vil snyte Liverpool

Southampton avslo blankt budet fra Liverpool på Romeo Lavia. Budet skal ha vært på i overkant av 40 millioner pund, men Southampton står fast på kravet om 50 millioner pund, om lag 650 millioner kroner.

Nå vil Manchester United prøve å kuppe den defensive midtbanespilleren, skriver Independent.

United er også i ferd med å signere danske Rasmus Højlund fra Atalanta. Manchester Evening News skriver at offentliggjøringen mest trolig kommer til helgen, da 20-åringen ankom Manchester senere enn planlagt.

De røde djevlene har også gått i dialog med Real Sociedad om et mulig salg av nederlandske Donny van de Beek. Salget kan hjelpe United med å få nok midler til å kjøpe Sofyan Amrabat fra Fiorentina, skriver Daily Mail.

Med bare åtte dager til Premier League-start er det fremdeles ikke bestemt hvor Harry Kane spiller denne sesongen. Ifølge tyske Bild kan Kane gå ned mye i lønn for å framprovosere en overgang fra Tottenham til Bayern München.

MINDRE LØNN: Harry Kane er villig til å gå ned i lønn for å få fortgang i en overgang til tysk fotball. Foto: Martin Rickett

Spurs er i avslutningsfasen med å signere Micky van de Ven fra Wolfsburg. Talksport skriver at de har kommet til enighet om de personlige vilkårene.

De holder også på å avslutte salget av danske Pierre-Emile Højbjerg. Ifølge 90 min er Atlético Madrid villig til å betale 30 millioner pund for dansken, om lag 391 millioner kroner.

Barcelona er i samtaler med Manchester City om en overgang for portugisiske João Cancelo, skriver Talksport.

Chelsea ønsker å signere Moisés Caicedo fra Brighton, men møter ukjent konkurranse, skriver Athletic. En uidentifisert klubb har bydd over Chelseas bud på 80 millioner pund (om lag 1 milliard kroner) for 21-åringen, skriver avisen.

Sky Sports skriver at de blåe er klare for å komme med et nytt bud. Brighton har verdsatt midtbanespilleren til nærmere 100 millioner pund, om lag 1,3 milliarder kroner.

Det har også vært mange rykter om hvor Kylian Mbappé ender opp nå som PSG ønsker å selge han. Ifølge spanske Sport har spilleren selv sagt seg villig til å bli en del av Chelsea ut sesongen, på betingelse av at han går gratis til Real Madrid neste sommer.