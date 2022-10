Manchester United snudde etter superbytter

Omonia Nicosia-Manchester United 2-3

Stemningen var neppe god i bortegarderoben på Kypros i pausen.

Mikkel Diskerud og Omonia Nicosia forsvarte seg med nebb og klør. Etter halvspilt førsteomgang rotet United bort ballen langt inne på kypriotenes halvdel, uten å ha noen i dekning.

Omonia Nicosia-spillerne var nådeløse da de først fikk sjansen og kontret inn 1-0.

I pausen tok manager Erik ten Hag grep. Han byttet inn Luke Shaw og Marcus Rashford. Sistnevnte trengte bare åtte minutter på å sette inn utligningen.

Kort tid etter lyktes ten Hag med enda et bytte: Han tok av Bruno Fernandes og satte inn Anthony Martial.

Halvannet minutt senere sendte franskmannen United i ledelsen. Det etter et lekkert angrep, hvor Rashford assisterte ham med en hælflikk.

Like før full tid scoret Rashford sitt andre for kvelden, etter å ha fått ballen servert på et sølvfat av Cristiano Ronaldo. Så tente Nikolas Panagiotou håpet for Omonia Nicosia, men det ble med håpet.

SLØSTE: Cristiano Ronaldo hadde en målgivende pasning, men var tydelig frustrert etter noen forspilte målsjanser. Foto: AFP.

Manchester United er på andreplass i europaligagruppen med seks poeng på tre kamper. Real Sociedad har full pott og leder.