Manchester United fikk Emery-sjokk

Aston Villa-Manchester United 3-1

– Hvis man ser kampen i reprise, vil man se at vi hadde en slurvete start. De fant rom og fikk vende opp lett. Det er ikke godt nok. Vi fortjente ikke seieren, mener United-profil Luke Shaw, ifølge BBC.

Manager Erik ten Hag feller en hard dom.

– Vi tapte kampen i begynnelsen av første og andre omgang. Og det er ikke akseptabelt. De så mer klar ut, sier nederlenderen til BBC.

Et redusert United-lag, med nøkkelspillere som Bruno Fernandes og Raphael Varane ute, fikk kjørt seg fra start av på Villa Park.

Unai Emerys nye menn gikk rett i strupen på de røde djevlene.

Leon Bailey satte ballen i det lengste hjørnet, før Lucas Digne på lekkert vis skrudde inn et frispark.

Da var det ikke engang spilt elleve minutter på Villa Park.

AMPERT: Det var høy temperatur i en duell mellom Tyrone Mings og Cristiano Ronaldo. Begge ble straffet med gult kort – og ble stående med det etter en VAR-sjekk. Foto: CARL RECINE

AMPERT IGJEN: Lisandro Martínez og Leon Bailey føk i tottene på hverandre etter denne taklingen. Det ble ikke gitt noen kort i duellen. Foto: Rui Vieira

Like før pause ga et selvmål av Jacob Ramsey de røde djevlene fornyet tro på at de kunne snu kampen. Like etter pause ga imidlertid samme mann dem en kalddusj.

Villas midtbanejuvel banket ballen i krysset.

I skrivende stund er Manchester United tre poeng bak Tottenham på fjerdeplass med like mange kamper spilt.

Tapet er deres første siden Manchester-derbyet 2. oktober.

Aston Villa tar et steg bort fra nedrykksstriden. Birmingham-klubben har nå tre poeng å gå på.

Saken oppdateres!