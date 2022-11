Manchester City tar mensen-grep: – Vi blir hørt

Manchester Citys kvinnelag vil ikke lengre bruke hvit shorts som en del av hjemmedrakten, melder Sky Sports.

Det gjør klubben for at spillerne skal prestere på sitt beste nivå selv når de har menstruasjon.

– Det kan være ukomfortabelt å spille med hvit shorts, spesielt når det blir bløtt på grunn av fargen og det tynne, tekniske stoffet, sier City- og Norge-spiller Julie Blakstad til TV 2.

I en pressemelding skriver City og draktleverandør Puma at de endrer farge basert på et ønske fra spillerne og på bakgrunn av hvilke utfordringer mensen kan gi.

– Hvis man blør gjennom blir det tydelig, og når kampene sendes på TV kan det for eksempel sees på skjermen, sier hun og legger til at hun ser positivt på endringen.

– Det viser at man blir hørt og at man tar det like seriøst som om det hadde vært herrene som hadde hatt et problem.

Foreløpig har 21-åringen og lagkameratene byttet til burgunderfarget shorts, som opprinnelig tilhører bortedrakten. Laget endret farger i slutten av oktober.

MIDLERTIDIG LØSNING: Nå bruker Manchester Citys damelag burgunderrøde shortser, også på hjemmekamper. Foto: Nick Potts

Gjør som flere andre

Sammen med Puma vil klubben finne en alternativ farge på shortsen fra og med neste sesong.

– Vi vil alltid tilby et alternativ for våre hjemme-, borte- og tredjedrakter for å løse problemet som fremheves av kvinner i alle idretter, står det i pressemeldingen.

Også West Brom, Stoke og skotske Livingston har skiftet farge på shortsen av samme grunn, melder Sky Sports.

– Det er naturlig at det må skje når man vil endre det. Det vil ikke utvikle kvinnefotballen, men man føler det er like profesjonelt som for herrene, sier Blakstad.

Manager Gareth Taylor sier at endringen er et stort steg i riktig retning.

– Vi har alltid snakket om å støtte spillerne så godt vi kan, om å forbedre nivåene for jentene så mye vi kan, ikke bare i denne klubben men for kvinnefotballen, sier han.

MED PÅ LAGET: Manchester Citys dametrener Gareth Taylor ønsker å støtte spillerne sine. Foto: Jason Cairnduff

Har fokus på påvirkningen

Klubben fokuserer på mensen på flere plan. De fokuserer også på hvordan syklusen påvirker spillerne psykisk og fysisk.

– Vi loggfører hver morgen der man sier hvordan vi føler oss. Vi logger også menstruasjonen og har samtale med ei på laget om hvordan man føler mensen påvirker seg. For eksempel hvis noen blir veldig dårlig kan man endre litt på treningen eller belastningen, forteller England-proffen.

FOKUS PÅ KVINNEHELSE: Julie Blakstad forteller at de er gode på oppfølging i klubben. Foto: John Clifton

Skiskytter Tiril Eckhoff er blant de som har vært åpne om å periodisere treningen etter menstruasjonssyklusen.

City-spilleren tror kvinnelige idrettsutøvere tjener på å kartlegge menstruasjonen.

– Jeg tror det er positivt og at man kan hente en del på det. Men det er ikke nok forsket på konsekvenser og fordeler med tanke på skaderisiko og når man presterer best, sier Blakstad.

21-åringen mener likevel det har vært fremgang i idretten.

– Det skjer mye og det skjer fort, jeg har merket det de tre siste årene. Vi har mye ressurser tilgjengelig, også handler det om å utnytte det.

– Det blir mer og mer vanlig å se på hvilke andre faktorer som påvirker det man presterer på banen, avslutter hun.

Også England engasjerer seg

VIL BYTTE: Også Englands damelag ønsker annen farge på shortsen enn hvit. Foto: Molly Darlington

Under fotball-EM i sommer ga England tilbakemelding til sin draktleverandør Nike angående lagets hvite shortser.

England-spiss Beth Mead fortalte etter åpningskampen at de håper Nike endrer fargene på shortsen, slik at landslagsspillerne slipper å bekymre seg for å blø gjennom.

– Det er veldig fint å ha et helhvitt sett, men noen ganger er det ikke praktisk når det er den tiden i måneden, sa hun.