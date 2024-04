Manchester City røk ut av Champions League: – Komisk

Manchester City - Real Madrid 1-1 (Real Madrid videre etter straffesparkkonkurranse)

Se alle straffene i videovinduet øverst!

Etter uavgjort i første kamp stod Real Madrid overfor en svært tøff oppgave.

De måtte vinne på Etihad. En bragd ingen bortelag hadde klart siden september 2018.

Nærmere bestemt for 2037 dager siden.

NERVEPIRRENDE: Pep Guardiola var gjennom hele følelsesregisteret sitt onsdag kveld. Foto: Mike Egerton/NTB

Real Madrid fikk en drømmestart, mens Manchester City ble jagende på eget gress.

City fikk målet sitt til slutt, men lagene måtte ut i ekstraomganger. Det ble uten Erling Braut Haaland som ble byttet ut etter ordinær tid.

Ingen mål ble scoret, dermed måtte lagene ut i straffesparkkonkurranse.

– Det ultimate drama. Den mest nådeløse avslutningen på en fotballkamp, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

UTKLASSING: Erling Braut Haaland knuser Nacho i en hodeduell. Foto: Carl Recine/Reuters

Pinlig forsøk fra City-stjerne: – Komisk

Julian Álvarez var sikker på Citys første, så var det Luka Modric sin tur.

– Av og til er det de største stjernene som svikter, sa Øyvind Alsaker.

Og det gjorde Modric. Straffesparket var enkelt for Ederson å redde.

Så bommet Bernardo Silva etter at han skjøt midt i mål. Der sto Real Madrid-keeper Andrij Lunin.

– Det blir komisk når keeper bare står der, sa ekspertkommentator Brede Hangeland.

Bellingham sørget så for at lagene var like langt. Så bommet Mateo Kovacic og City hadde dermed på bommet på to av tre straffer.

Lucas Vázquez scoret.

– For et utrolig drama, sa Hangeland.

Så scoret Phil Foden, men det gjorde også Nacho. Score gjorde også City-keeper Ederson. Dermed kunne Rüdiger avgjøre det hele.

Tyskeren var iskald. Dermed er Real Madrid klare for semifinalene av Champions League.

– Carlo Ancelotti! Luringen senker Pep Guardiola! Han knuser trippel-drømmen og hjertene til alle hjemmesupporterne på Etihad, utbrøt Øyvind Alsaker.



JUBEL: Real Madrid-spillerne jubler hemningsløst etter kampen. Foto: Carl Recine

UTE: Manchester City-spillerne fortviler etter at drømmen om avansement var knust. Foto: Mike Egerton

– Jeg er veldig stolt

Dermed er Carlo Ancelotti nok en gang på vei til Champions League-finalen. Veteranen har vunnet turneringen fire ganger som manager og to ganger som spiller.

– Jeg er veldig stolt. Vi er ikke vant til å forsvare oss på denne måten, men vi var fokuserte og forsvarte oss bra. Manchester City er et av Europas beste lag, kanskje det beste. Å slå dem åpner en mulighet til å vinne Champions League igjen, sier Ancelotti etter kampen.

Bellingham-magi

Spanjolene fikk en drømmestart da Jude Bellingham viste frem magiske evner etter elleve minutter.

Etter å ha tatt ballen nydelig ned, fant han Vinicius Jr ute til høyre. Brasilianeren la inn foran mål, der hadde landsmann Rodrygo løpt seg fri.

Ballen havnet til slutt i mål etter at Ederson hadde reddet den første avslutningen.

Har du sett for et nedtak av Bellingham på den ballen som kom fra himmelen!?



WOW🤩 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) April 17, 2024

Erling Braut Haaland ble passet på av både Antonio Rüdiger og Nacho, men etter 18 minutter fikk han en stor mulighet. Nordmannen steg til værs, men headingen gikk i tverrliggeren.

Belgisk samarbeid sørget for utligning

I andreomgang fortsatte City å jage målet som ville sørge for at lagene var like langt.

15 minutter før slutt kom det.

Jéremy Doku dro seg forbi Dani Carvajal og pisket ballen inn foran mål. Rüdiger vartet opp med en elendig klarering som havnet rett i beina til Kevin de Bruyne.

Den belgiske maestroen gjorde ingen feil og la ballen opp i nettaket.

I ekstraomgangene var det ingen tvil om hvilket lag som hadde mest sprut i beina.

City dominerte spillet og Real Madrid-spillerne forsøkte febrilsk å forsvare eget mål.

STØTTET: Erling Braut Haaland brukte pausen i ekstraomgangene på å fyre opp lagkameratene. Foto: Mike Egerton

Men spanjolene klarte å dra det helt til straffesparkkonkurranse. Der var de best.

I semifinalen venter Bayern München etter at tyskerne slo ut Arsenal onsdag kveld.