Man. United-fiasko: – Har nesten ikke ord

Manchester United endte sist i Champions League-gruppen sin. Det betyr at de heller ikke får muligheten i Europa League-sluttspillet.

Manchester United – Bayern München 0–1

FC København – Galatasaray 1–0

Utgangspunktet til Manchester United var enkelt før tirsdag kveld.

For å gå videre til sluttspillet måtte de slå Bayern München, samt at FC København og Galatasaray måtte spille uavgjort.

Det måtte altså et lite mirakel til for United.

Erik ten Hags menn hang lenge med, men 20 minutter før slutt sprakk det.

Kingsley Coman var nådeløs da han fikk sjansen alene med André Onana.

– Han stirrer en fiasko i øynene nå, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da kameraene fanget opp Erik ten Hag.

BLYTUNG KVELD: Presset øker på Erik ten Hag etter en ny fiasko. Foto: PETER POWELL

For da kveldens runde var det Bayern München og FC København som kunne juble for avansement. Galatasaray får plass i Europa League.

Manchester United er ferdig med europeiske turneringer denne sesongen.

– Vi tapte det ikke i dag. Det er klart. Vi har hatt noen gode prestasjoner, men gjort feil og individuelle feil, oppsummerer Erik ten Hag på spørsmål om hva som har gått galt i gruppespillet.

– Til syvende og sist er det ikke godt nok. Men i dag var prestasjonen igjen veldig god. Vi fortjente ikke å tape, men tapte igjen, fortsetter nederlenderen.

Da dommeren blåste av kunne man høre pipekonsert fra enkelte deler av Old Trafford.



– Dette er pinlig for Erik ten Hag. En klubb med så store europeiske tradisjoner, var dommen til ekspertkommentator Brede Hangeland.

Maguire måtte ut etter lyskesmell

United måtte klare seg uten Marcus Rashford og Anthony Martial som begge mistet kampen grunnet sykdom.

Raphaël Varane var tilbake i elleveren for første gang på over en måned. Han dannet stopperpar med Harry Maguire i 40 minutter, for fem minutter før pause smalt det i lysken til Maguire.

Den engelske landslagsspilleren måtte forlate banen, inn kom Jonny Evans.

– Det er en svekkelse med tanke på at Maguire har vært god i det siste, om man ser bort fra siste kamp mot Bournemouth, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli.

KASTET INN HÅNDKLEET: Harry Maguire måtte gi seg etter å ha pådratt seg en lyskeskade. Foto: CARL RECINE

Bayern München tok ledelsen

Vondt ble til verre for United da Luke Shaw også måtte kaste inn håndkleet. Venstrebacken kom aldri ut på banen igjen etter pausen.

United var friske etter pause, men 20 minutter før slutt var det de tyske gjestene som tok ledelsen.

Kingsley Coman gjorde ingen feil da han plutselig befant seg alene med André Onana.

Kort tid før målet hadde også FC København tatt ledelsen mot Galatasaray.

– Se den elleveren de avslutter kampen med … Jeg har nesten ikke ord, sa Øyvind Alsaker.

Da hadde Erik ten Hag akkurat satt byttet inn Facundo Pellistri (21), Hannibal Mejbri (20) og Kobbie Mainoo (18). I tillegg hadde de satt inn Jonny Evans og Aaron Wan-Bissaka.

PS: Kampen mellom Manchester United og Bayern München ble dømt av norske Espen Eskås og hans norske dommerteam.