Det norske kvinnelandslaget har ikke vært bortskjemte med gode nyheter under sommerens VM. Lørdag morgen hevder NRK at flere spillere skal være misfornøyde med trenerteamet.

TV 2-ekspert Marit Clausen mener det er mye som ikke stemmer i spillergruppen.

– Man ser utad at det er noe som ikke stemmer. Man ser at det er et splittet lag, sier Clausen.

– Graham Hansen-episoden var bare ett eksempel på det. At en spiller går ut i media på den måten, betyr at samholdet ikke er som det skal. Man ser det på banen også. På oppgitthet og dårlig kroppsspråk. Det er noe som skurrer veldig, sier den tidligere storscoreren.

TV 2s fotballekspert Marit Clausen mener landslaget ikke har fremstått på en god måte. Foto: Ulrik Engesmo / TV 2

– Mange sterke personligheter

Ekspertkollega Solveig Gulbrandsen, som i mange år var Norges landslagskaptein, mener mange spillere i gruppen har stor påvirkningskraft.

– Det virker som en delt spillergruppe. Også er det mange sterke personligheter som kanskje ikke har så mye tillit til ledelsen. Da er det mange som blir påvirket. Det gjør nok at misnøyen blir større enn normalt, sier Gulbrandsen.

– Det hjelper heller ikke med en konflikt oppe i det hele. Det er alltid en risiko som leder når man gjør store omveltninger tidlig.

Norges Caroline Graham Hansen under lørdagens trening. Hun skapte furore med sine uttalelser etter vrakingen mot Sveits. Foto: Lise Åserud

– Hvis man setter ut en verdensstjerne på den måten, så må du ha en god trygghet i bunn for å stå sterkt som leder. Man må ha en ekstrem god kommunikasjon, noe som det ikke har vært her.

Gulbrandsen mener at de svake resultatene gjør at misnøyen nå kommer mer til overflaten.

– Jeg tror det har vært en gruppe som har vært delvis misfornøyd over tid med overgangen til et nytt trenerteam og regime. Da kommer det frem når resultatene ikke går veien, sier hun.

Hevder gjengen er samlet

Og resultatene har definitivt ikke gått veien. Landslagstrener Hege Riise er klar på at laget må heve seg betraktelig.

– Vi er ikke fornøyd med hvordan vi har fremstått. Det innrømmer vi glatt. Vi visste at New Zealand i åpningskampen kunne bli tøft og at Sveits var et av de bedre lagene. Nå har vi Filippinene i morgen, og så får vi evaluere i etterkant, sier Norge-treneren.



Caroline Graham Hansen (t.v.) og trener Hege Riise under trening siste trening før den avgjørende kampen. Foto: Lise Åserud

På lørdagens pressekonferanse sier Riise at Norge er en samlet gjeng, men innrømmer samtidig at konflikten etter Sveits-kampen kan påvirke i feil retning.

– Det er ikke vanskelig å si at det ikke har positiv virkning. Vi ønsker å framstå som de ærlige og hardtarbeidende kvinnene som er her, og en samlet gjeng. Vi er det nå. Vi har renset alt som er å rense. Og så har vi en viktig kamp i morgen, og det er det som står på agendaen hos oss, svarte Riise.