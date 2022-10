– Man må gå dypt i seg selv etter denne kampen

Møtet med verdensnier Brasil ble skuffende for Norge. Om bare fire dager venter enda tøffere motstand for Hege Riises landslag.

Norge - Brasil 1-4 (0-1)

Til tross for stort defensivt fokus hele uken, endte det med fire baklengsmål og 1-4-tap mot Brasil på Ullevaal fredag kveld.

Norge skulle ligge tett og kompakt defensivt og utnytte bakrom med hurtige Celin Bizet Ildhusøy på topp, men klarte omtrent ikke én eneste gang å sende Tottenham-spillere på løpetur.

– Nei, ble mange hodedueller. Og da står jeg jo med to stykker som er to meter høye rundt meg. Det ble vanskelig, men det er noe vi må se på hvordan vi skal løse videre, sier Bizet Ildhusøy til TV 2 etter kampslutt.

Se alle scoringene:

Hun mener møtet med brasilianerne var lærerikt og at Norge kan ta med seg mye av å møte den type spillere i én-mot-én-situasjoner.

– Men jeg synes man skal gå litt dypt i seg selv etter denne kampen og tenke over hva man kan gjøre bedre selv. Som lag synes jeg vi egentlig var bra og vi forventet at det skulle være en hard kamp, sier 20-åringen.

Bedre motstand i vente

Det ble en frusterende kveld på jobb for flere av Norges angripere fredag kveld.

– De er litt kjapere, litt bedre, vinner masse dueller, kommer som regel ut med ballen og skaper en del sjanser, oppsummerer Guro Reiten.

– Vi får se hvor nivået ligger. Vi må opp et par hakk.

For det har vært et ønske for det norske landslaget å bryne seg på tøffere nasjoner. I det siste året før sommerens EM, møtte Norge ikke én eneste nasjon som var bedre rangert enn dem selv.

Derfor var det viktig for Hege Riise å skaffe topp motstand til samlingene i oktober og november. Brasil var den første før Nederland venter i Haag 11. oktober.

Så skal Norge opp mot England 15. november. I tillegg planlegges det for én kamp til under november-samlingen.

Slik gikk det siste Norge møtte England:

– Det må vi matche

På spørsmål om hva hun sitter igjen med etter tapet mot Brasil, svarer landslagssjef Hege Riise «egentlig ganske mye».

– Vi slår for mye på dem i stedet for forbi eller over. Vi vil ha de mer i rommet sånn at vi kan få flyttet etter og etablert oss noe høyere. Da blir vi baktunge. Det må vi se på, sier Riise.

– Og så må vi se på det med den fysikken, den duellkraften som de har. Det må vi matche. Vi må matche fysikk, vi må matche løpskraft og hurtighet og dueller. Så kommer det andre etterhvert, legger landslagssjefen til.

Med ni måneder igjen til VM i Australia og New Zealand, mener Guro Reiten at «det er en start» det landslaget viste mot Brasil. Nå kan det bare gå opover.

– Jeg tar heller et sånn her tap i dag enn i et mesterskap. Vi får dra hjem, øve mer og sørge for at det ikke skjer der, sier Chelsea-spilleren bestemt.