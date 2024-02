– Man kan si han var Judas, men f...

Hva er Arsenals beste kjøp de siste ti årene? Spørsmålet splitter både supportere av klubben og TV 2s kommentatorer.

Sander Austad Dale, kjent som Randulle, forteller at han har brukt mye tid på å komme frem til sin topp 10-liste.

– Jeg føler meg slem når jeg utelater noen av kjøpene, men jeg er fornøyd med listen, sier Randulle.

FORRÆDERSK LISTE: Randulles liste over de 10 beste Arsenal-kjøpene inneholder flere spillere som fikk en tvilsom exit. Foto: Ole-Martin Sandness

Treningsinfluenser, TikToker og TV 2-kommentator Kasper Kvello mener han sitter med fasiten.

– Den er klink. Jeg føler meg trygg på topp tre, melder han.

Øyvind Alsaker synes det var en artig utfordring.

– Arsenal har jo kjøpt så sinnssykt mye rart, humrer han.

– Sykelig forhold

Kvello forteller at han har fulgt Arsenal tett siden han var 7-8 år gammel.

– Jeg hylgråt før jeg skulle legge meg etter Champions League-finalen i 2006.

– Hvordan vil du beskrive forholdet ditt til klubben i dag?

– Sykelig. Det påvirker humøret litt for mye.

IVRIG: Kasper Kvello er lidenskapelig Arsenal-supporter. Foto: Erik Teige / TV 2

Judas på topp

Randulle åpner med å gi hederlig omtale til Oleksandr Zinchenko, Bernd Leno, Gabriel og Granit Xhaka.

– Prislappen på Xhaka ble vanskelig å forsvare. Han skulle vært der i én sesong til for å komme inn på listen, innleder Randulle.

Mannen helt øverst på Randulles liste er Alexis Sanchez.

– Ja, man kan si han var Judas. Man kan si det ene og det andre. Men f... Jeg har ikke sett noe bedre i Arsenal. Den mannen var, i tospann med Mesut Özil, helt enorm. Og han kunne bære laget på egenhånd, sier Randulle.

PÅ LISTENE: Alexis Sanchez, Martin Ødegard og Mesut Özil har fått plass på listen til alle tre.

Opptatt av pris

Kvellos liste skiller seg vesentlig fra Randulles.

– Martinelli øverst handler om summen han ble kjøpt for. Og kjøpet i seg selv er helt ellevilt. Han dominerer i Premier League. Saliba kostet litt mer, men jeg anser ham som en av verdens beste midtstoppere, sier Kvello.

Øyvind Alsaker legger stor vekt på spillere som har løst langvarige problemer i Arsenal-laget.

– Dette er spillere som har gjort Arsenal til tittelutfordrere. Declan Rice er for meg en statement-signering á la Virgil van Dijk, sier Alsaker.

Det er imidlertid en annen spiller som går helt til topps på kommentatorens liste.

– Negativ innflytelse

Alsaker synes det er vrient å vurdere noen av stjernekjøpene Arsene Wenger gjorde.

– Det som er litt vanskelig, er at en del av de gode signeringene har avsluttet Arsenal-karrieren på en trist måte. De forsuret miljøet mens de var der. Sportslig hører både Mesut Özil og Pierre-Emerick Aubameyang med på en slik liste. Men at de sitter på benken, hever lønn og har negativ innflytelse på laget er en del av bildet. De kommer ikke på toppen av min liste, sier han.

HAR ØDEGAARD PÅ TOPP TRE: Øyvind Alsaker har kommentert utallige Arsenal-kamper det siste tiåret. Foto: Pål S. Schaathun

Her er topp 10-listen til Alsaker:

10. Ben White

9. Leandro Trossard

8. Pierre-Emerick Aubameyang

7. Mesut Özil

6. Alexis Sanchez

5. Gabriel Martinelli

4. Martin Ødegaard

3. Gabriel

2. Declan Rice

1. William Saliba

Her er topp 10-listen til Kvello:

10. Ben White

9. Granit Xhaka

8. Declan Rice

7. Pierre-Emerick Aubameyang

6. Gabriel

5. Alexis Sanchez

4. Mesut Özil

3. Martin Ødegard

2. William Saliba

1. Gabriel Martinelli



Her er topp 10-listen til Randulle med begunnelse:

10. Alexandre Lacazette 17/18 (53 mill euro) - En stødig spiss som leverte jevnt og hadde 10+ mål i Premier League fire sesonger på rad. Var også viktig i det spilloppbyggende og på sitt absolutt beste med Aubameyang på banen. Fortsatt for svak foran mål til å forsvare prislappen, og nærmest dødt løp mellom han og Granit Xhaka om tiendeplassen. Kjipt å ikke kunne inkludere Leno, Zinchenko og Gabriel Magalhaes også.



AKKURAT INNE: Alexander Lacazette sniker seg inn på Randulles liste. Foto: IAN KINGTON

9. Kieran Tierney 19/20 (27 mill. euro) - Kieran Tierney var en av få lyspunkter under en forferdelig periode under pandemien. Trodde nesten han skulle få kapteinsbindet. Skader samt signering av Zinchenko har presset han ut av laget, men skulle ønske av hele mitt hjerte at jeg kunne puttet han høyere opp.



8. William Saliba 19/20 (30 mill. euro) - En enorm investering. Blir en forholdsvis lav plassering grunnet høy pris på en da veldig ung spiller. Midtstopperen som har gitt meg ro i kroppen etter alt for mange år med klumsing i bakre rekker. Klarer genuint ikke å se hvordan han ikke kan ende opp som en av de aller beste midtstopperne i verden i årene fremover.



7. Leandro Trossard 22/23 (24 mill. euro) - Jeg kan ikke si hvor høyt jeg ELSKET denne signeringen. Jakten på Mudryk endte på best tenkelig vis ettersom at man endte opp med en erfaren PL-spiller som kan spille i flere offensive roller. En billig signering for dybde, men også for impact fra benken. En av mine personlige favoritter for øyeblikket.



POENGSPILLER: Leandro Trossard har vært giftig når han har fått sjansen. Foto: JUSTIN TALLIS

6. Declan Rice 23/24 (116,6 mill. euro) - Jeg må helt opp på en sjetteplass jeg altså, selv med den prislappen. For en spiller og for et statement. Var linket til samtlige toppklubber i ligaen, men Arsenal blar opp og spiller velger klubben. Samme feeling som ved Özil-signeringen der klubben viser muskler. Bøst å melde så tidlig, men har potensiale til å skrive seg inn i historiebøkene for klubben.



5. Pierre-Emerick Aubameyang 17/18 (63,75 mill. euro) - Hadde vært en fjerdeplass om prislappen ikke var så høy. En kjip slutt på Arsenal-karrieren la en demper på det hele, men en mann som var den første skikkelige målfarlige spissen siden Robin van Persie dro. Fornyelsen av kontrakten i en periode der laget trengte han også en viktig faktor. Enorm fra 2018 til 2020.



MÅLJEGER: Men Arsenal-exiten til Pierre-Emerick Aubameyang trekker ned. Foto: BEN STANSALL

4. Gabriel Martinelli 19/20 (7 mill. euro) - Røverkjøp. Ante ikke hvem han var når han ble hentet og så for meg en ny Wellington Silva-fiasko. Blitt bevist helt motsatt og er overlykkelig for det. Spår at han kan forlate tidligere enn ønsket, men skal nyte tiden så lenge han fortsatt er her.



3. Martin Ødegaard 21/22 (35 mill. euro) - Prisen alene på Ødegaard kunne vært grunn nok til å vippes opp på 2. plass, noe jeg sannsynlig kommer til å gjøre innen få år. En spillertype Arsenal MÅTTE ha på daværende tidspunkt. Jobber begge veier og minner meg egentlig mer om Fabregas enn Özil som mange sammenlikner ham med. Mulig norsk bias her, men prisen veier også tungt da jeg ser på dette som et røverkjøp.



2. Mesut Özil 13/14 (47 mill. euro) - Første gangen som supporter at jeg virkelig kjente at Arsenal er en toppklubb. Henter en Özil som har vært enorm for Real Madrid og som fortsatt er i sin peak til mye penger. Skulle satt assistrekord i Premier League i 15/16, får mareritt når jeg ser alle missene til Giroud i ettertid. Fikk tilbake troen i klubben og startet trofésanking i FA-cupen.



1. Alexis Sanchez 14/15 (42,5 mill. euro) - Alexis Sanchez kommer inn sesongen etter Özil og de utgjør et tospann ligaen genuint var redde for å møte. Sesongen hans i 16/17 noe av det beste - om ikke det beste - jeg har sett fra en Arsenal-spiller de siste 10 årene. Tvilsom exit, men jeg klarer ikke se bort fra hvor hardt mannen bar laget over en periode på tre og et halvt år.

