Signe Gaupset har tatt Champions League med storm denne sesongen.

Noe som resulterte i at Norges nye landslagssjef tok med seg 18-åringen i troppen til de viktige playoffkampene mot Kroatia.

Landslagssjef Gemma Grainger har brukt ord som «ingen frykt» og «ikke preget» for å beskrive Branns supertalent.

– Signe Gaupset er et spesielt talent, har Lyons suksesstrener Sonia Bompastor sagt til TV 2.



Interessen rundt supertalentet ble så stor at Brann bestemte seg for å skjerme henne fra pressen.

Men det er ikke bare Grainger og Bompastor som har lagt merke til juvelen. Det har også landslagets største stjerner, som selv var store talenter da de var 18 år gamle.

– Man glemmer veldig raskt at hun bare er 18 år gammel, jeg gjorde iallfall det da jeg så Champions League-kampene, sier Caroline Graham Hansen.



– Hun er tatt ut på landslaget på grunn av kvalitetene hun har, sier Ada Stolsmo Hegerberg.



– Hun tør å vise hva hun er god på. Det spiller ingen rolle hvem det er mot, det er kult, sier Guro Reiten.



Nå kommer trioen med klare råd til Gaupset, som allerede i fredag kveld kan få landslagsdebuten sin.

STORT TALENT: Signe Gaupset er med A-landslaget for første gang. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Tror vi kan vente veldig mye bra av henne



Ada Hegerberg var 17 år gammel da hun byttet ut Stabæk med tyske Turbine Potsdam.

Caroline Graham Hansen var 18 da hun byttet ut Stabæk med svenske Tyresö FF.

Guro Reiten spilte i Norge helt til hun var 24 år gammel, da ble hun hentet rett til storklubben Chelsea.

Gaupset er enn så lenge Brann-spiller, men storspillet har selvsagt ført til at storklubber har notert seg navnet til 18-åringen, blant dem Hegerbergs Lyon.

Det har også Caroline Graham Hansen.

– Signe er en av spillerne jeg har fulgt med på, man har jo hørt om talentet hennes. Jeg synes hun har vært Branns beste spiller i de Champions League-kampene jeg har sett. Det er veldig imponerende hvordan hun har tatt nivået i Champions League. Én ting er den taktiske delen av spillet, men også fysisk, sier Caroline Graham Hansen og fortsetter:



LANDSLAGET: Caroline Graham Hansen rundet i fjor hundre landskamper. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2.

– Jeg har fått hilst på henne under samlingen for første gang. Hun er en veldig fin person som jobber hardt, jeg tror vi kan vente veldig mye bra av henne, sier Barcelona-stjernen



Kommer med klare råd: – Hun har alt som trengs

TV 2 spurte Chelsea-, Lyon- og Barcelona-profilene om hvilke råd de ville gi Gaupset om hun banket på romdøren deres under landslagssamlingen.

– At hun skal være seg selv, ikke minst. At hun er tatt ut på landslaget på grunn av kvalitetene hun har, at hun må peise på og ikke tenke. Det er det som er så godt når du er yngre, det er som regel er litt mindre konsekvenstenkning og man kaster seg litt mer i det. Å komme inn med en offensivitet, ikke minst. Å ha troen på seg selv, sier Ada Hegerberg.

I KROATIA: Ada Stolsmo Hegerberg og resten av Norge ankom Kroatia onsdag. Torsdag hadde de sin første trening på Opus Arena i Osijek. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Chelsea-stjernen Guro Reiten har blitt imponert over det Gaupset har vist i Champions League denne sesongen.

– Hun må fortsette med det hun holder på med og hun må ha det artig. Jeg har sett kampene hennes og hun tør å vise hva hun er god på. Det spiller ingen rolle hvem det er mot, det er kult. Man må være litt ukomfortabel noen ganger for å ta det neste steget, sier Reiten.

Caroline Graham Hansen dro til Sverige som 17-åring, men returnerte til Norge etter få måneder. Året etterpå dro hun til storklubben Wolfsburg.

– Hvis Signe spør, så kommer jeg til å si at hun må kose seg med fotballen og at hun må føle seg hjemme dit hun drar. Ja, det kommer til å være både opp- og nedturer, men så lenge du kjenner glede av å spille fotball, så vil det gå bra, sier Graham Hansen til TV 2.



– Det handler om å la henne få lov til å bli god og ikke legge for mye press på henne. Fordi hun har alt som trengs, hun har hodet på plass, kvalitetene er der, så er det bare å ta de riktige stegene på veien, så er alt mulig, sier Graham Hansen.

NØKKELSPILLER: Caroline Graham Hansen blir viktig for Gemma Grainger. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norges nye landslagssjef Gemma Grainger liker det hun har sett av 18-åringen på trening så langt under samlingen.

– Er det realistisk at Gaupset får spilletid mot Kroatia, eller tok du hun med for erfaringens skyld?



– Signe kommer inn her med blanke ark, akkurat som alle de andre spillerne. Jeg vil at Signe skal komme inn i miljøet. Jeg har verken et ja eller nei-svar på spørsmålet ditt. Men om Signe viser selvtillit og spiller som hun har gjort for Brann, spesielt det vi har sett i Champions League … det å være i dette miljøet og spille med disse spillerne, vil være stort for henne, sier Grainger.

– Det har vært nydelig å se henne smile på trening. For meg som hovedtrener er det akkurat det jeg vil se fra henne, at hun smiler og tar inn det hun kan.