– Man gjør ting som ikke er riktig i livet

SOGNDAL (TV 2): Tore André Flo (50) åpner om et voldsomt press, Skal vi danse og alkohol-standpunkt.

«Opp til høyre der.»



«Venstre her, så rett frem.»



«Her kan du parkere.»



Tore André Flo dirigerer fra passasjersetet. Bygdens veier har han stålkontroll på.

Omkranset av snødekte fjelltopper, og med utsøkt utsikt, tar han ordet:

– Sogndal er en fantastisk plass å bo. Det er så flotte omgivelser og natur her. Jeg får den dosen også! Det er flotte folk her også.



Samtlige som går forbi, hilser på fotballegenden.

– Det er sånn det er i Sogndal. Alle kjenner alle her.



– Følte på et voldsomt press



Men ingen er mer kjent enn Tore André Flo, mannen som scoret 1-1-målet da Norge slo Brasil i VM i 1998.

Nå går 50-åringen løs på sin tredje sesong som hovedtrener i Sogndal. Det etter et langt liv i internasjonal toppfotball.

– Jeg var med på den karusellen i mange år og synes det var kjempekjekt. Dette er en annen type utfordring, å bygge opp noe her.

Flo forlot jobben som spillerutvikler og akademitrener i Chelsea for å bli Sogndal-trener i 2022. Noen vil kanskje reagere på at han byttet vekk storbyliv i London med en bygd.

– Vi er jo sju stykk i familien, så det er jo klart at ikke alle hadde like lyst. Noen ville veldig, men noen var skeptiske. Jeg tror alle er glade nå!

FAMILIEMANN: Tore André Flo og konen Randi tok barna med hjem til Norge i 2022. Johan, Elias og Luna Victoria bor i Sogndal, Dorthea studerer sykepleier i Liverpool, mens Isak nettopp er ferdig med studier i USA. Foto: Instagram / @toreandreflo19

– Ungene mine er vokst opp i England med norske foreldre. Det er greit for dem å komme til Norge og føle hvordan det er å være norsk. Så det angrer jeg ikke på.

– Finnes det noe du angrer på?

– Ikke egentlig. Man gjør ting som man ikke er riktig i livet, og avgjørelser. Det gjør jo alle. Men jeg tror ikke det er lurt å gå rundt å angre på ting, sier Flo, og legger til:

– Ser man på ting som utfordringer, så kommer det gjerne noe godt ut av det også! Da kan det bli en artig ting.

Spesielt én episode har Flo lært av, uten at det var artig. Vi skrur tiden tilbake til 2000, da spissen ble solgt for 161 millioner kroner.

– Jeg gikk jo fra Chelsea til Rangers for en enormt stor sum. Jeg følte på et voldsomt press i en periode der. Det lærte jeg veldig mye av.

– Det er veldig greit å ta med seg nå når man snakker med unge spillere. Jeg har vært gjennom det aller meste en spiller kan oppleve, så jeg skjønner hvordan de har det i nesten hver situasjon.

– Hva lærte du, spesifikt?

– Det er vanskelig å være spesifikk, men man blir litt mer robust. Man lærer at det i tunge perioder alltid kommer litt lysere perioder i etterkant om man står på og tror på det en gjør.

REKORDKJØP: Tore André Flo knuste overgangsrekorden i skotsk fotball. Foto: Matthew Ashton

Flo trekker også frem episoder med supportere. I 1997 ble han forhatt av Brann-fansen da han gikk til Chelsea for småpenger.

– Det var nok ting i den perioden alle kunne ha gjort annerledes, men sånn ble det. Så får man se på det i ettertid som en utfordring man kan lære av.

Skal vi danse-comeback?

Flo hopper i utfordringer som bare det. I 2008, da han nylig hadde lagt opp som fotballspiller, ringte det fra TV 2.

«Vil du bli med på Skal vi danse?»



– Det var en voldsomt spesiell og artig tid.

Stryningen, som ti år tidligere hadde senket Brasil, skulle igjen ta Norge med storm. Den hengslete fotball-pensjonisten gikk helt til finalen.

– Jeg var veldig overrasket over det. Jeg fikk rytme i kroppen til slutt i alle fall! Jeg vet ikke om jeg kunne gjort det nå hvis jeg hadde gått ut på et dansegulv.

– Hvis du hadde blitt spurt om et comeback, hadde du takket ja?

– Ja, det kan jo hende for moro skyld! Men jeg tror nok, denne gangen også, at jeg ikke hadde sett på meg selv som noen favoritt.

I finalen stilte han i Norge-drakt. Dansepartner Nadya Khamitskaya i Brasil-drakt.

– Det kan hende jeg fikk litt stemmer fordi det så litt artig ut. Kanskje jeg fikk det, sier han og humrer.

– Jeg tror ikke noen av spillerne har fått med seg at jeg var med der. Det er jeg glad for!

– Får vi se sambatakter av Sogndal i år?

– Ja, det får vi!

– Nesten hinsides

Alle utfordringene og erfaringene har gjort Flo til en mann Sogndal-spillerne stoler på. Det til tross for at laget to år på rad ikke har klart opprykks-playoff fra Obos-ligaen.

– Vi er veldig fornøyde, vi. Vi har utviklet Sogndal, og det er veldig bra, sier kaptein Per-Egil Flo.

Kasper Skaanes stemmer i.

– Han er utrolig dyktig, og erfaringen hans er nesten hinsides. Han vet jo hva som kreves og hva han vil ha. Vi trives veldig og har tro på det prosjektet vi holder på med her.

HYLLES: Tore André Flo roses av sine spillere. Her fra treningskampen mot Brann. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

Tore André Flo har nemlig store ambisjoner i saftbygda.

– Det er fantastisk det vi får til her i Sogndal. En liten bygd som hevder seg blant de rundt 20 beste klubbene i Norge. Det er spennende å være med på og videreutvikle.

Svarer på alkohol-spørsmålet

Også Sogndals hjemmebane, Fosshaugane Campus, har tatt nye steg.

Når TV 2 besøker Flo i Sogndal, er det på åpningsdagen av Skraol Pub på stadionet. Høyre vil åpne for alkohol på norske tribuner.

– Hvor står du, Tore André? Ja eller nei til alkohol på tribunen?

– Ja, men med måtehold. Det finnes jo mange som liker å ta én eller to drammer og kose seg med det. Blir det bråk, er ikke det bra selvfølgelig. Men på riktig måte kan det være en grei ting, synes jeg.

Og skulle Sogndal klare å rykke opp til Eliteserien etter sju års fravær, kan det være Lerum-saft blir byttet ut med sjampanje. Flo har i alle fall troen.

– Rykker Sogndal opp?

Et selvsikkert smil dukker opp.

– Sogndal, rykker opp ja!

OPPRYKK I SIKTE: Tore André Flo har målet klart. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

Se alt fra Obos-ligaen og Eliteserien på TV 2 Play!