Jørgen Strand Larsen (23) leverte varene som erstatter for Erling Braut Haaland mot Skottland søndag.

Etter tjue minutter sto spissen fra Halden med ett mål og én målgivende.

– Aron (Dønnum) lot den gå inn, så jeg takket ham veldig for det. Jeg så det var litt klabb og babb med keeperen der, men det er jo mitt mål, så det var veldig deilig, sa han om 2-1-scoringen på Hampden Park.

Hvem scorer for Norge?

Men med en superstjerne som Haaland på laget, så må Strand Larsen kjempe hardt for spilletiden på landslaget.

– Jeg vet hvor tøff konkurransen er, og har stor respekt for det. Så er jeg også her for å vise hva jeg kan, og det føler jeg at jeg har gjort de siste månedene, sier 23-åringen.

– Man blir rørt

Strand Larsen har vært innom AC Milan sitt akademi, deretter nederlandske FC Groningen, før han tok turen til Celta Vigo i sommeren 2022.

Denne sesongen står 23-åringen med fire scoringer på 13 kamper i LaLiga. Samtidig har han etablert seg som fast inventar i den norske landslagstroppen.

– Jeg er på et veldig fint sted i livet. Jeg føler meg utrolig heldig og privilegert som får lov til å drive med dette her. Det er en drøm som en liten gutt fra Halden ikke kan tenke seg, erkjenner Strand Larsen.



KAN SMILE: – Det er en drøm som en liten gutt fra Halden ikke kan tenke seg, sier Jørgen Strand Larsen til TV 2. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Halden-gutten har scoret tre mål for landslaget på elleve kamper, og han legger ikke skjul på at han er stolt over hvor langt han har nådd.

– Man blir rørt og tenker litt tilbake på lille Jørgen, som sto fire år gammel og drømte om alt mulig. Jeg har fortsatt mange steg å ta, men jeg er utrolig stolt av hva jeg har fått til hittil, forteller spydspissen.

Mener dette kan hjelpe ham

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kom med en tydelig beskjed i forkant av oppgjøret på Hampden Park.

– Han får ikke veldig mange muligheter de neste ti årene, så lenge Erling Braut Haaland er frisk, poengterte Mathisen.

Sender Norge i ledelsen

Celta Vigo-spissen har respekt for konkurransen på landslaget, men mener egen klubbsituasjon hjelper ham i kampen om spilletid for Norge.

– Jeg jeg har fått en mye større rolle i laget de siste månedene, og bidratt på en helt annen måte, hvor jeg har spilt flere kamper fra start, sier 23-åringen, og fortsetter:

– Jeg må bare fortsette å vise meg fram i klubblaget, så blir det flere muligheter.