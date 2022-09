Målmaskinen Ola Kamara benkes av Rooney: – Det ble litt merkelig stemning

Ola Kamara (32) ba om å bli solgt. Nå tror han at han må forlate Wayne Rooney for å jakte ytterligere legendestatus i USA.

Han er i ferd med å bli en av tidenes mestscorende spillere i USA, han har scoret ni mål på 14 kamper fra start i år – og han er på banen så godt som hver eneste gang Wayne Rooneys nye klubb scorer mål.

Likevel sliter Ola Kamara (32) med å få spilletid av den tidligere Manchester United-legenden i D.C. United.

– Jeg spurte om de var villige til å selge meg i vinter. Da ønsket jeg meg videre. I etterkant av dette ble det litt merkelig stemning, forteller Ola Kamara på telefon fra USA til TV 2.

Siden Wayne Rooney ble ny manager i D.C. United, har Ola Kamara bare fått starte fire kamper. I snitt får han bare spille i overkant av 36 minutter per kamp. Det til tross for at han har vært på banen ved ni av ti tilfeller av D.C. Uniteds scoringer under Rooneys ledelse.

RETURNERTE: Wayne Rooney avsluttet sin aktive karriere som spiller i D.C. United. Nå er han tilbake i Ola Kamaras klubb som manager. Foto: Alex Brandon

– Det blir litt politikk i fotball. Kontrakten min går snart ut, og i tillegg har det vært en del andre ting som jeg ikke ønsker å gå inn på. Det er selvfølgelig litt frustrerende, men jeg prøver å ta lærdom av det, sier Kamara til TV 2.

Riktig nok startet han sist kamp. Uansett er tendensen der, men Ola Kamara bærer ikke nag til Wayne Rooney.

– Det har vært sånn i hele år. Wayne har bare vært her i 6-7 uker. Situasjonen er selvfølgelig seig, men å spille under han er noe jeg er stolt av, sier Ola Kamara.

Han føler heller ingen behov for å klage veldig høylytt på klubbens behandling.

– Da det ikke ble noe klubbskifte i vinter, så fikk jeg beskjed fra ledelsen om at det mest sannsynlig kom til å bli sånn, sier Kamara.

– Han er en legende for meg

32-åringen forventer at han bytter klubb når kontrakten hans går ut ved sesongslutt. Mye tyder på at han blir værende i MLS – for med 83 mål på 170 kamper har han markert seg i USA.

Bare 19 spillere har scoret flere i ligaen gjennom tidene. Kamara vil gjerne klatre ytterligere på listen.

– Jeg greier å være profesjonell og snu det til noe positivt. Jeg har vært med i dette gamet i 17 år nå og prøver å se på det som lærdom i livet. Jeg er ekstremt privilegert som får lov til å holde på med dette, påpeker Oslo-gutten.

I treningshverdagen får han dessuten lære av en av de aller beste: I juli ble det klart at tidenes mestscorende Manchester United-spiller, Wayne Rooney, tok over som D.C. United-sjef.

– Å være en del av hans trenerkarriere som potensielt kan bli stor, er jo kult. Han er selvfølgelig en legende for meg, sier Ola Kamara.

Han var lagkamerat med Rooney i DC United før engelskmannen la skoene på hylla og ble manager foran 2021-sesongen.

– Jeg vil si at han er en litt sånn «people manager». Han snakker mye med spillerne og motiverer deg. Han er ikke den som gjør mest på feltet, han er mer i en manager-rolle. Det er litt ulikt hvordan man gjør det i Norge, Tyskland og andre land, sier Kamara.

Han tror det handler om skolen Rooney har gått.

– Det var akkurat det samme med Ole Gunnar (spilte under Solskjær i Molde, journ. anm). Du merker at begge har gått manager-skolen til sir Alex Ferguson, sier Kamara.

Skiller seg fra Ferguson på ett område

Men der Fergusons hårfønere – der han skjelte ut spillerne – var viden kjent, mener Ola Kamara at Wayne Rooney er langt roligere enn den skotske managerlegenden.

For enkelte kan det kanskje virke litt overraskende med tanke på temperamentet Rooney hadde som spiller.

– Wayne er en veldig rolig person. Han snakker veldig rolig. Jeg tror jeg bare har hørt han heve stemmen to ganger eller noe sånt, sier Ola Kamara.

Og trolig hadde Rooney hatt grunn til å heve stemmen: Etter at nettopp Kamara sikret uavgjort på overtid i debutkampen hans, plukket Rooney & Co. bare fire poeng på de neste sju kampene. Mot Philadelphia Union røk D.C. United på et 0-6-tap på hjemmebane.

Fire poeng er det blitt på de to siste kampene, men i MLS er D.C. United tabelljumbo.

– Wayne er en person jeg tror tenker mye. Og så har han mye selvironi: Han tar vekk presset på andre på den måten. Og så har han jo mange gode historier, sier han.

– Jasså...

– Hehe, det er vel en kodeks på det at vi ikke deler så mye ut der, svarer Kamara.

Kjøpte tomt til 31 millioner i Oslo

Selv om spilletiden ikke er all verden om dagen, føler Ola Kamara at kroppen og formen er bra for tiden. Statistikken hans viser at han har prestert de siste årene – men i en landslagstropp har han ikke vært siden 2019.

– Jeg vet at jeg har vært med i bruttotroppen tidligere, men så har det endt med at jeg ikke har blitt tatt ut. Men Ståle vet best hva han har lyst til å bruke og hva han trenger. Om han ikke har tenkt å bruke meg, så tenker jeg det er like greit å ikke ta turen, sier Ola Kamara.

17 LANDSKAMPER: Ola Kamara står med foreløpig 17 landskamper for Norge. Han er forberedt på at han stopper på det tallet. Foto: Lise Åserud

Nå virker det som om han har innforstått seg med at landslagskarrieren trolig er historie.

– Altså, det laget der: Nå ser jeg landskamper og synes det er kjempehøy. Det er helt greit å være supporter. Nå har vi til og med verdens beste spiss på laget, sier Ola Kamara.

Selv om han trolig blir værende i utlandet i noen år til, er ikke 32-åringen i tvil om at han, kona og deres to barn skal hjem til Norge etter hvert.

Nylig skrev Finansavisen at Kamara hadde kjøpt en nedbrent tomt i Oslo til 31 millioner kroner.

– Vi gleder oss til å flytte dit. Det er et spennende prosjekt som jeg og kona ser fram til å ta fatt på. Det er noe spesielt ved å skulle flytte hjem og bo like der vi vokste opp, sier Ola Kamara.