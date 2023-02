Målløst for Glimt: – Dette var skuffende av Bodø/Glimt

Bodø/Glimt - Lech Poznan 0-0

Bodø/Glimt klarte bare 0-0 hjemme mot Lech Poznan i Conference League-playoffen til åttedelsfinalen torsdag kveld.

– Dette var skuffende av Bodø/Glimt, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– I deler av kampen spiller de den fotballen vi vet de kan spille, men det blir veldig lite sjanser ut av det. Lech Poznan forsvarer seg kompakt og godt, men det blir også altfor upresist av Kjetil Knutsen sine menn, sier Mathisen.

Returkampen spilles i Poznan om én uke.

– Lech Poznan er nå knappe favoritter til å gå videre, men dette er to jevne lag. Blir det avgjørende at Lech Poznan er i sesong? Det gjenstår å se, men Bodø/Glimt vil få sine muligheter i det som blir et helt annet kampbilde, sier Jesper Mathisen.

Blandede følelser

Kampen mot Lech Poznan var den første for sesongen for Glimt.

MIDTBANEDIRIGENT: Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berge styrte deler av kampen mot Lech Poznan. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Først og fremst var det veldig artig å spille kamp på Aspmyra igjen med mange tilskuere. Vi startet akkurat som ønsket da vi satte tempo og intensitet som de ikke var med på. Vi fikk kampen inn i vårt spor. Så tror jeg ikke helt vi hadde kraften til å holde i hele andre omgang, sier Glimt-kaptein Patrick Berg til TV 2.

– Man sitter med blandede følelser. Jeg føler det var en okay prestasjon til å være første tellende kamp, men så lugget det litt med at vi ikke fikk vippet kampen i vår favør, sier Brice Wembangomo.

– Jeg tenker at vi skal ha et realistisk bilde på ting. Det var en god førsteomgang med god energi og der vi dominerer. Kanskje er vi der at vi ikke står løpet like godt. Vi gjorde noen forandringer i andre omgang, og vi mistet litt energi. Vi gjorde så mange bytter at samhandlingen forsvant litt. Da syntes jeg det døde ut litte grann, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Grønbæk haltet av

I første omgang var Bodø/Glimt det førende laget, men vertene slet med å skape enorme muligheter mot Lech Poznan.

Til pause sto det 0-0 på Aspmyra.

– Vi startet bra, men så ble vi litt for lave og gikk ikke oppi, så det var litt skuffende de siste 20-25 minuttene, sa Bodø/Glimt-angriper Amahl Pellegrino til Viaplay i pausen.

FRUSTRERENDE: Amahl Pellegrino og Bodø/Glimt klarte ikke å score på Lech Poznan. Bodø/Glimts venstrekant ble byttet ut i andre omgang. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Bodø/Glimt gikk rett i strupen på Lech Poznan, men det var gjestene fra Polen som fikk kampens første megasjanse. Lech Poznan kom rundt på høyrekanten og fikk slått inn til Filip Marchwinski, som sendte ballen via bakken og over tverrliggeren til Julian Faye Lund.

Ti minutter før full tid måtte Albert Grønbæk få medisinsk behandling for en blodig ankel. Glimts danske midtbanespiller kom innpå igjen, men etter flere minutter haltende på banen ble han byttet ut.

Spår nytt jevnt oppgjør

Bodø/Glimt maktet ikke å skape noen sluttspurt mot Lech Poznan, som tar med seg 0-0 hjem til Polen.

– Det er ingen fordel for Bodø/Glimt at de er midt i oppkjøringen til en ny sesong, men jeg tror allikevel det blir et nytt jevnt oppgjør i returoppgjøret hvor kanskje Bodø/Glimt får mer rom når de angriper, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Bodø/Glimt har nok av teknikk og fart i laget sitt til å straffe polakkene i den avgjørende kampen, men de er nok skuffet over å ikke reise ned dit med en ledelse. Den største sjansen i kampen var det Lech Poznan som hadde, men det var Bodø/Glimt som styrte det aller meste av banespillet, sier Mathisen.

Det er optimisme i Glimt-leiren før returkampen.

– Vi skal vinne i Polen, det er det ikke tvil om. Det tror jeg vi gjør dersom vi fortsetter som i dag. Kommer kynismen på siste tredel, er jeg sikker på at vi vinner den kampen, sier Glimt-debutant Adam Sørensen.