Makaber Vinicius-dukke vekker avsky

Onsdag kveld tar Real Madrid imot Atlético til et byderby i Copa del Rey. Det går på ingen måte stille for seg i den spanske hovedstaden.

Fra en bro i Madrid har supportere av Atlético hengt en dukke med Real Madrid-drakten til Vinicius på seg.

På rekkverket hang et banner hvor det stod: «Madrid hater Real».

Det spanske fotballforbundet har publisert en pressemlding hvor det heter at de «beklager sterkt og fordømmer handlingen». De uttrykker samtidig støtte til Vinicius.

Også LaLiga og politiet undersøker saken, ifølge AS.

Her kommer Atlético-fansen med rasistiske tilrop mot Vinicius

Atlético Madrid fordømmer også påfunnet, og sier de håper man kommer til bunns på hvem som står bak.

«Slike handlinger er absolutt avskyelige, utillatelige og en skam for samfunnet. Vår fordømmelse av enhver handling som angriper verdigheten til personer eller institusjoner er kategorisk og uforbeholden.», skriver klubben i en uttalelse.

Stuntet fra supporterne kommer etter at Real Madrid bare gjorde 334 billetter tilgjengelig for Atlético-supporterne, et langt lavere antall til bortesupportere enn vanlig.

Hetset igjen

Det er ikke første gang Vinicius er den som får gjennomgå av rasistisk karakter.

Forrige gang lagene møttes i høst fanget en video opp rasistiske tilrop mot Vincius fra Atletico-fansen utenfor Metropolitano.

«Vinicius er en ape», sang de da. Han svarte med å herje og score da Real Madrid vant 2-1 i LaLiga.

STUNTET: Dette synet møtte forbipasserende i Madrid.

Får støtte av kollega

Videoen fra broen er blitt spredt som en farsott på sosiale medier, hvor mange tar avstand fra stuntet. Blant dem er Real Madrid-keeper Maria Isabel Rodriguez.

– Nivået på fanatisme tar av i fotballen. Det er så trist at respekten for spillere går tapt, for fremfor alt er vi mennesker. I dag er det Vinicius, men i morgen kan det skje hvem som helst. Da kan det ikke fortsettes og tolereres, uansett hvilket lag du er fra. Nok nå, skriver hun på Twitter.

Hun er selv utsatt for hets på Twitter. Da hun for to år siden la ut bilde med herrelagets Marco Asensio med teksten «samme lidenskap», ble hun latterliggjort, og fikk sexistiske kommentarer.

Den gangen var det hun som fikk støtte fra Vinicius.