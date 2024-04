Mads (15) vekker harme: – Ikke slik vi ønsker det

TALENT: Mads Jørgensen (15) er klar for FC København. Overgangen er en stor snakkis i Danmark. Foto: Gaston Szerman, FCK Media

Onsdag presenterte FC København 15-åringen Mads Jørgensen som klubbens ferskeste signering.

Talentet forlater Silkeborg, men det er ikke overgangen i seg selv som skaper full storm i Danmark.

Det er pengene involvert.

Ifølge Bold gir FCK 15-åringen 1,6 millioner kroner i signeringsbonus. I tillegg venter en månedslønn på nærmere 80.000 kroner.

Overgangen har satt sinnene i kok i Danmark da sportssjefer har uttrykt sin misnøye med måten FCK «stjeler» talenter. Jesper Stüker i Silkeborg kaller overgangen en trussel for dansk fotball.

– Når man er på toppen av hierarkiet har man også et ansvar, sier Stüker til Bold.

Ifølge TV 2s opplysninger er konkurransen om talentene i Danmark ekstremt stor. Klubber skal i flere tilfeller ha betalt foreldre for å tiltrekke seg talentene.

Norske sjefer reagerer

Sportssjef i Brann, Per-Ove Ludvigsen, sier dette om 15-åringens kontroversielle overgang.

– Det er selvfølgelig ikke slik vi ønsker det, men dette er jo en konsekvens av at ting blir dyrere, sier Ludvigsen til TV 2, og tilføyer:

SPORTSSJEF I BRANN: Per-Ove Ludvigsen. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– FCK gjør ikke noe forbudt med å gi en 15-åring sånne summer og signere ham. De må få drive som de vil.

Øystein Neerland, sportssjef i Molde, kaller Jørgensen-avtalen «annerledes.»

– De summene er langt unna der vi er i Norge i dag. Kampen om talentene er stor i alle sammenhenger og sånn sett kan man jo forstå at det blir dyrt.

Molde-sjefen mener det er god kutyme i talentkampen i Norge.

– Vi i Molde har vi ikke noe plan om å henge oss på et sånt lønnsnivå.

– Det er snakk om veldig unge personer. De må få lov til å være barn og leke seg med fotball.

SPORTSLIG LEDER: Øystein Neerland i Molde, sammen med midtbanespiller Eirik Hestad. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Brann-Ludvigsen sier de ikke ser rundt i landet etter talenter i så ung alder.

– Er det noe vi skal bruke ressurser på? Dessuten, det er jo mye kjekkere om en bergenser lykkes i Brann enn at vi skal hente en 15-åring fra Østlandet. Det er også billigere å utvikle selv.

Likevel ønsker ikke Ludvigsen å gå i strupen på FCK for overgangen til 15-åringen.

– Det kan jo vise seg å være en kjempeinvestering, hva vet jeg? Så lenge de holder seg innenfor regelverket, så må vi rose de som har gjort seg fortjent til å være i en sånn posisjon at de kan hente dem de vil.

Slik svarer FCK



FCKs utviklingsdirektør Sune Smith-Nielsen forsvarer Jørgensen-overgangen slik:

– Når det er et så stort talent i Danmark er det naturlig for oss å konkurrere for å få ham til oss. Det er det ikke noe unormalt eller farlig med, sier han til Bold.



FCK-toppen kjenner ikke igjen summene det danske nettstedet presenterer. Bold henviser til grundig kildearbeid. Smith-Nielsen vil heller ikke kommentere hvor mye de faktisk har brukt.

Mads (15) skal ha vraket tilbud fra blant annet Ajax for å gå til FC København. Han skal trene med U17-laget til FCK til å begynne med.