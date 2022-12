Maanum inn på eksklusiv liste foran Haaland

Frida Maanum (23) briljerer for Arsenal for tiden. Nå har hun skutt seg inn på en helt spesiell liste.

MÅL: Frida Maanum er i storform for Arsenal. Her har hun akkurat scoret mot Zürich i Champions League. Foto: Ennio Leanza

Ting flyter virkelig for Frida Maanum om dagen. Etter lengre perioder med mangel på spilletid, er den norske landslagsspilleren blitt en nøkkelspiller for The Gunners.

Maanum beskriver de siste månedene som et vendepunkt i karrieren.

– Det betyr veldig mye. Det er dette man jobber for hver eneste dag. Som mange også vet, så var det en tøffere periode i Arsenal hvor jeg ikke spilte så mye, sier hun til TV 2, og utdyper:

– Å da kunne komme seg ut av den perioden enda sterkere og kunne få spille, betyr enda mer når man har vært på andre siden hvor man vet hvordan det er når man ikke spiller så mye. Det betyr veldig mye for meg.

Inn på eksklusiv liste

23-åringen sier at hun spiller mer selvtillit enn før, og enda mer selvtillit fikk hun onsdag kveld. Da scoret hun hat trick i Champions League, i 9-1-seiren over Zürich.

Og hat tricket var ikke hvilket som helst hat trick. Trippelen gjorde nemlig at Maanum nå er én av kun to nordmenn som har scoret mer enn ett hat trick i Champions League-historien.

– Det var veldig gøy. Det var hat trick for meg, men også en veldig god prestasjon av laget. Vi scorer vel ni mål og gjør en god kamp og vinner gruppa, så det var det viktigste i går, sier Arsenal-spilleren til TV 2.

Foran Haaland – bak Hegerberg

Maanum har fremdeles et stykke opp til nordmannen som topp listen: Ada Hegerberg har på sin vei til å bli mestscorende i CL-historien satt hele seks hat trick i karrieren.

Erling Braut Haaland har «bare» ett hat trick i Champions League, i debuten i turneringen for RB Salzburg mot Genk i 2019.

Norske hat trick i Champions League 21. desember 2022: Frida Maanum (Zürich - Arsenal 1-9)

Frida Maanum (Zürich - Arsenal 1-9) 17. september 2019: Erling Braut Haaland (RB Salzburg - Genk 6-2)

Erling Braut Haaland (RB Salzburg - Genk 6-2) 11. september 2019: Ada Stolsmo Hegerberg (Ryazan VDV - Lyon 0-9)

Ada Stolsmo Hegerberg (Ryazan VDV - Lyon 0-9) 18. mai 2019: Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon - Barcelona 4-1)

Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon - Barcelona 4-1) 12. september 2018: Frida Maanum (Kharkiv - Linköping 1-6)

Frida Maanum (Kharkiv - Linköping 1-6) 15. november 2017: Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon - BIIK Kazygurt 9-0)

Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon - BIIK Kazygurt 9-0) 8. november 2017: Ada Stolsmo Hegerberg (BIIK Kazygurt - Lyon 0-7)

Ada Stolsmo Hegerberg (BIIK Kazygurt - Lyon 0-7) 4. oktober 2017: Ada Stolsmo Hegerberg (Medyk Konin - Lyon 0-5)

Ada Stolsmo Hegerberg (Medyk Konin - Lyon 0-5) 9. september 2016: Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon - Zürich 9-0)

Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon - Zürich 9-0) 26. september 2000: Frode Johnsen (Rosenborg - Helsingborg 6-1)

Frode Johnsen (Rosenborg - Helsingborg 6-1) 21. oktober 1998: Sigurd Rushfeldt (Rosenborg - Galatasaray 3-0)

Trippelen mot Zürich var Maanums andre i Champions League-karrieren. Det første kom mot Kharkiv i 2018 for Linköping.