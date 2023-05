Flere stjernespillere kan forberede seg på et liv borte fra Barcelona neste sesong. Klubben må ta store grep. Disse ligger an til å måtte dra.

Søndag kan Barcelona endelig bli seriemestre igjen, og med seier vil deres første LaLiga-tittel på fire år være matematisk sikret.

Selv om laget kan innkassere gullet fire runder før slutt, er det flere av medaljemottakerne som går en usikker tid i vente.

Etter all sannsynlighet må et økonomisk trøblete Barcelona kvitte seg med flere profiler i sommer.

Kaptein Sergio Busquets har allerede bekreftet at han er ferdig til sommeren, mens Gerard Piqué forsvant av lønningslistene i november da han la opp.

Stjerner må bort

De to veteranenes avskjeder er imidlertid ikke nok. Et samlet spansk pressekorps melder at Barcelona må kutte minst 200 millioner euro av det årlige lønnsbudsjettet i sommer.

– Jeg tror hele budsjettposten er på rundt 600 millioner euro. Det er snakk om en voldsom reduksjon, sier Guillem Balagué, TV 2s LaLiga-ekspert.

Han kjenner godt til det som rører seg i klubben, og vet at det jobbes med å slanke lønningene. Kun Robert Lewandowksi blir forsøkt skjermet når klubben skal forsøke å få samtlige spillere til å ta lønnskutt.

VETERANER: Jordi Alba og Sergio Busquets har spilt lenge i Barcelona. Sistnevnte skal bort, men det er usikkert hva som skjer med Alba. Foto: ALBERT GEA

– Nesten alle er til salgs. En forutsetning for å hente Lewandowski i fjor var å ha på plass 250 millioner euro i pluss. Det er mye penger.

Selv om det fortsatt drømmes om Lionel Messi, mener Balagué det akkurat nå ser umulig ut, det til tross for at Busquets' avgang har startet barberingen.

– Nå prøver klubben å overbevise Jordi Alba å ta en saftig lønnsreduksjon slik at han tjener 30 prosent av dagens lønn. Det har han sagt nei til, og han nekter også å forlate klubben, sier Balagué.

Han er en av flere Barcelona nå vil kvitte seg med.

– De vil også kvitte seg med Raphinha, og ønsker å selge Ferran Torres. Samtidig lar de Jorge Mendes, Ansu Fatis agent, prøve å finne ham et nytt lag. Det ville vært verdifullt, for Fati har ikke kostet klubben noe.

Også profiler som Franck Kessié og Eric Garcia er ryktet bort fra Barcelona.

Mayoo: – Det irriterer meg

Barcelona-supporter og medieprofil Mayoo Indiran vil helst beholde Ansu Fati i klubben, som er en egenutviklet unggutt.



Han håper heller klubben sikrer seg noen inntekter på et salg av Ferran Torres, som ble hentet fra Manchester City for to år siden.

– Jeg håper det er Ferran Torres som går. Han mangler potensialet, selv om han har noen bra kamper. Jeg tror han bare har kapasitet til å være en «squad-player».

Han reagerer på at Raphinha kan være på vei ut portene etter mindre enn ett år på Camp Nou.

BARCA-SUPPORTER: Mayoo Indiran følger favorittlaget tett. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det irriterer meg at kanskje han må dra, samtidig som jeg forstår ham. Jeg ville heller ha satset på ham enn Dembélé. Samspillet mellom Raphinha og Lewandowksi og eventuelt Messi hadde blitt veldig bra.

Han håper andre travere blir sluppet.



– De må gi slipp på Jordi Alba, Sergi Roberto, og Marcos Alonso. Deres tid er over. Det å signere gamle spillere bare fordi de har erfaring, er ikke nok. Nå bør det satses ungt med spillere fra akademiet.



Søndag kan altså Barcelona sikre serietittelen, og vi starter oppkjøringen til derbyet mot Espanyol fra klokken 20.30.