Ståle Solbakken har hatt et klart mål siden han tok over som landslagssjef. Dagen etter tapet for Serbia, som sørger for at Norge blir værende på nivå B i Nations League, står han for lovnaden om EM i Tyskland fortsatt.

– Ja, det gjør jeg. Den trekningen (EM-kvalik trekning 9. oktober) kan gjøre meg enda mer overbevist, eller at vi får det tøffere enn vi tror og håper, sier Solbakken til TV 2 og utdyper:

– Men vi hadde ganske klart sett for oss at vi hadde klart å komme oss opp på andre seeding, og at mye skulle gå galt om vi ikke klarte det. Nå har det gått galt, så får vi ta det derfra.

Begynner ikke på nytt

Solbakken er naturligvis spent på hva utfallet av trekningen 9. oktober blir.

– Målet med dette prosjektet er Tyskland i 2024, og det er det vi skal bli målt på. Så må vi sørge for å komme dit.

Selv om tapet tirsdag kveld var skuffende, holder Solbakken fast ved prosjektet, gruppen og det å bruke tiden fremover på å jobbe videre med det de har.

– Vi må huske på at vi for første gang siden 2014, tror jeg, har slått nasjoner som ligger foran oss på seedingen, sier Solbakken og refererer til borteseieren over Serbia og de to seirene over Sverige.

– Vi har hatt perioder hvor vi har sett veldig bra ut, og så fikk vi en liten nedtur nå. Men det må ikke være sånn at alt er helt svart igjen. Vi trenger ikke å begynne på nytt, vi trenger å videreutvikle mye av det vi har begynt på og det som har vært bra, understreker landslagssjefen.

– Ingen som banker på døren

Norges forsvarsrekke har fått mye kritikk etter tirsdagens tap. Blant annet mente TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at Leo Østigård og Andreas Hanche-Olsen ble avslørt i tapet mot Serbia.

Men noen utskiftning i forsvar er ikke aktuelt for Solbakken.

– Det blir de vi har hatt inne der. Akkurat nå er det ingen som banker på døren, ikke i de posisjonene, sier han og forklarer:

Plutselig kommer Solbakken løpende: – I helsike!

– De har veldig ulike kvaliteter de spillerne som vi har benyttet oss av, så gjelder det å bruke de riktig i de riktige kampene. Kanskje da få noen til å ta store steg i noe av det de ikke er så flinke på, for de er dyktige i mange av spillets faser.

Mens Serbias største stjerner Dušan Vlahović og Aleksandar Mitrović innfridde forventningene med hver sin scoring tirsdag kveld, kom Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard til kort.

Det må vi godta, mener Solbakken.

– De er våre stjerner og de støtter vi oss på. Men det er ikke sånn at de ikke kan få lov å ha en liten miss av og til. Det må vi leve med, og da må de andre steppe opp og det har de gjort i enkeltkamper.