Må danke ut fire menn

En av dem Klaveness kjemper mot, ble utsatt for bombeangrep. En annen siktet for korrupsjon. Skal Lise Klaveness lykkes i å sikre seg en plass blant fotball-toppene?

I formiddag avgjøres valget, der Lise Klaveness kjemper om en plass i styret for Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Hun er en av elleve kandidater og den eneste kvinnelige presidenten som stiller til valg på de åpne plassene.

Kun syv av de elleve får en plass i styret. Under ser du hvem Klaveness konkurrerer mot.

Hun må danke ut fire av dem.

– Jeg har blitt overrasket mange ganger, over hvor sterkt enkelte kandidater står, uten at de tar noen sterk plass eller har noen tydelig retning de jobber for - og vice versa, sier den norske fotballpresidenten til TV 2.

– Hvilke av motkandidatene dine regner du som sterke - og mindre sterke?

– Det tror jeg ikke jeg skal begi meg innpå. Det handler om respekten for dem og at vi skal samarbeide uansett.

TV 2 har gjennomgått alle motkandidatene gjort en vurdering av hvor sterkt den enkelte står.

Disse fem vil bli vanskelige å slå:

Petr Fousek. Foto: Uefa

Petr Fousek (Tsjekkia)

Tidligere profesjonell fotballspiller. Han har også hatt en rekke Uefa-verv, blant annet som leder av UEFA Futsal Committee. Hadde ansvaret for U21-EM-finalen som ble arrangert i Tsjekkia i 2015.

– Fousek var viktig i kampen mot Super League fordi Tsjekkia hadde presidentskapet i EU. Ceferin har vært veldig takknemlig for den jobben Tsjekkia og tsjekkisk fotball gjorde i kampen mot Super League. Å være Ceferins mann hjelper selvsagt når man stiller til valg i Europa. Fousek har veldig gode kort på hånda her, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Jesper Møller. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Jesper Møller Christensen* (Danmark)

Den danske fotballpresidenten har opparbeidet seg et bredt kontaktnett i Uefa, og kjenner både de formelle og mer uformelle kanalene for påvirkning. Møller kan spillereglene og sitter høyst sannsynlig trygt når han nå tar gjenvalg.

– Det at Møller stiller såpass sterkt, er en kjempeutfordring for Klaveness. De nordiske kandidatene blir fort satt opp mot hverandre fordi mange er opptatt av geografisk representasjon når de skal stemme, sier Mina Finstad Berg.

Philippe Diallo. Foto: FRANCK FIFE

Philippe Diallo (Frankrike)

Franskmannen har midlertidig tatt over lederskapet i forbundet, etter skandalen med tidligere president, Noël Le Graët.

Diallo er en sterk kandidat som representerer en meget viktig fotballnasjon for Uefa.

Har erfaring som enkeltdommer i Fifas tvisteløsningskammer.

Armand Duka (t.v) med Sylvio Mendes Campos Jr.) Foto: Franc Zhurda

Armand Duka* (Albania)

En bombe eksploderte utenfor hjemmet til Duka i fjor. Den albanske fotballpresidenten er en innflytelsesrik forretningsmann, som har vært knyttet til påstander om korrupsjon og hvitvasking.

Da Roma og Feyenoord spilte finale i Conference League i fjor, ble det servert egg og vin fra Armand Duka sin egen produksjon.

Til tross for bombeangrep, suspensjon og anklager, ble Duka gjenvalgt som fotballpresident i mars i fjor. Han har ledet det albanske fotballforbundet siden 2002 og har etter det TV 2 erfarer, bred støtte blant forbundene på Balkan.

Duka har også hatt en rekke ulike verv i UEFA-systemet.

Luis Rubiales. Foto: AHMED YOSRI

Luis Rubiales* (Spania)

Tidligere profesjonell fotballspiller i La Liga og president for et av de tunge fotballnasjonene.

Kjent for å være sjarmerende, bestemt og seig.

Trygg mann og en solid kandidat, som stiller til gjenvalg.

I tillegg til de overnevnte, og Klaveness, er det fem mer usikre alternativer som ønsker seg en plass i styret;

Levan Kobiashvili, fra tiden i FC Schalke 04. Foto: MARTIN MEISSNER

Levan Kobiashvili (Georgia)

Tidligere proffspiller i Bundesliga og den mest-vinnende landslagsspilleren for Georigia.

Sitter også som politiker i det georgiske parlamentet, og representerer regjeringspartiet «Georgian Dream».

Kobiashvili er en tydelig støttespiller til Infantino.

Andrii Pavelko (t.h) med Aleksander Čeferin. Foto: Ukrainske fotballforbundet

Andrii Pavelko* (Ukraina)

Ble nylig suspendert fra presidentvervet av ukrainsk rett, og har sittet i husarrest frem til 17. mars. Saken gjelder en pågående etterforskning for korrupsjon i forbindelse med bygging av fotballbaner.

Pavelko har fått støtte fra det ukrainske fotballforbundet. Det er usikkert hvordan korrupsjonssaken påvirker hans anseelse innen Uefa.

Har sittet i Fifas disiplinærorgan.

Rod Petrie t.v. Foto: ALBERTO LINGRIA

Rod Petrie (Skottland)

Utdannet regnskapsfører og har hatt ulike verv i skotsk fotball. Har fått kritikk for å ikke ha den rette lidenskapen i stillingen som fotballpresident.

– Slik jeg forstår det driver ikke Petrie en spesielt aktiv valgkamp. Han er blant de svakere kandidatene i feltet, sier Mina Finstad Berg.

Hugo Quaderer t.h. Foto: EDDY RISCH

Hugo Quaderer (Liechtenstein)

Representerer en liten fotballnasjon, der han tidligere har sittet som sportsminister for regjeringen.

Nå jobber han som direktør i et medieselskap. Ingen skremmende utfordrer for Klaveness.

Gianni Infantino og Björn Vassallo (t.h). Foto: MFA

Björn Vassallo (Malta)

Leder et lite land i fotballsammenheng, men Vassallo regnes som svært nær både FIFA- og UEFA-presidenter.

Han ble utnevnt til direktør for Europa for FIFA i 2016, og begynte senere å jobbe under Gianni Infantino. Vassallo har også hatt en fot innenfor ulike Uefa-komiteer.

En av dem med sterkest posisjon, av de mer usikre kandidatene.

* stiller til gjenvalg