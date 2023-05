AaFKs spisser var ikke engang påtenkt sist et lag i øverste divisjon sto uten mål etter fem serierunder.

– Hva jeg gjorde i 1992? He-he, sier en lattermild Bjørn Erik Kristensen og aner først ikke hva han skal svare på spørsmålet.



AaFK-spissen – som kom til verden i 2002 – står i likhet med sine lagkamerater uten scoring denne sesongen.

Null mål og null poeng er den brutale fasiten for sunnmøringene før søndagens kamp mot Haugesund.

Vi må faktisk 31 år tilbake i tid for å finne en tilsvarende statistikk. I 1992 trengte Mjøndalen seks kamper før de kunne juble for scoring.

– Da var ikke jeg påtenkt engang, følger Kristensen opp.

TRENER: Marius Bøe (t.h) leder AaFK mot Haugesund sammen med assistenttrener Kristoffer Lie. Foto: Håkon V. Sagen

Etter en turbulent uke i Ålesund – som endte med at Lars Arne Nilsen fikk sparken som trener etter 0-3 mot Molde – er det én ting som står øverst på blokka i jugendbyen.

– Når vi ikke har scoret mål så langt, så er det naturligvis «pri 1». Vi må ut og angripe og våge å ha nok folk med fremover. Vi må imidlertid tenke på balansen i laget, og kan ikke gå bananas, sier Marius Bøe, som har rykket opp fra assistent til hovedtrener mot Haugesund.

I nedrykkssesongen til Mjøndalen scoret de først etter 34 minutter av den 6. runden, da de tok sitt første poeng med 1-1 hjemme mot Sogndal. AaFK må dermed sikte seg inn på en tidlig scoring mot Haugesund hvis de ikke skal «ta rekorden».

– Det blir en viktig kamp for oss på hjemmebane. Dette er en kamp vi skal kontrollere og vinne. Jeg håper vi tør å ta med oss det beste fra Molde-kampen sist; og at vi våger å holde på ballen, skape sjanser og spille offensiv og attraktiv fotball, sier AaFK-spissen Markus Karlsbakk.

– Og score mål?

– Og score mål. Selvsagt, svarer 22-åringen.

Mens spillerne fikk noen ord med Lars Arne Nilsen fredag morgen før treningen, var trenerteamet ute og spiste middag med sin tidligere kollega kvelden før. Marius Bøe forteller at Nilsen kom med noen råd som han tar med seg videre inn i bunnoppgjøret mot Haugesund.

EXIT: Lars Arne Nilsen var ferdig som AaFK-trener etter tapet mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg føler ikke at mangelen på mål handler om det mentale. Vi har gått gjennom alt det vi har gjort til nå. Da ser vi at vi klarer oss bra frem til siste tredel av banen. Kanskje er vi ikke dyktige nok fordi vi er for få folk fremover på banen. Der ligger fokuset vårt nå.

Med sine tolv innslupne mål ligger AaFK nederst på tabellen, mens søndagens motstander ligger på 13. plass med fire poeng på like mange kamper.

– Det er litt kjedelig når man etter en lang pre-season gleder seg til å starte sesongen, score mål og vinner kamper, og så går det andre veien. Vi håper det snur nå, sier Karlsbakk.

– Det blir min jobb, da. Vi må score mål. Det er ikke vanskeligere enn det. Gjør vi det, så vinner vi også kamper. Så enkel og grei er den saken, sier Kristensen.