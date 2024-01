– Lurer på når han første gangen han tenkte: «Hva i helvete har jeg gjort?»

SAUDI-EXIT: Jordan Henderson fikk et halvt år i Saudi-Arabia som kaptein for klubben Ettifaq. Nå vender han tilbake til europeisk fotball for spill i Ajax. Foto: Hamad I. Mohammed / Reuters / NTB

Jordan Henderson (33) er klar for Ajax etter kun et halvår i Saudi-Arabia. Bråvendingen vekker reaksjonen.

Jordan Hendersons opphold i Saudi-Arabia og Ettifaq er over.

Kun en halv sesong etter at han forlot Liverpool og dro til klubben som ledes av Steven Gerrard, returnerer engelskmannen til europeisk fotball.

Ajax bekrefter at de har sikret seg Henderson på en 2,5-årskontrakt.

– Vi ønsket en erfaren midtbanespiller med lederegenskaper, sier Ajax-trener John van ’t Schip.



PRESENTERT: Jordan Henderson skal spille med nummer seks på ryggen i Ajax. Foto: ajax.nl

– På grunn av skader så vi også etter noen som kunne komme inn umiddelbart. Jordan Henderson er en slik spiller, forklarer treneren.

– Han løfter laget med sin kvalitet. En fotballspiller av dette kaliberet er viktig for de unge spillerne, både på og utenfor banen, sier Schip.



Ettifaq opplyser at kontrakten med Henderson er terminert.



– Det er trist å fortelle at jeg forlater Ettifaq med umiddelbar virkning. Det var ikke en lett avgjørelse, men jeg føler at dette er til det beste for meg og familien min, skriver Henderson i innlegg på X.



AVSKJED: Jordan Henderson forlot Liverpool og manager Jürgen Klopp. Henderson hadde vært kaptein siden 2015. Foto: Jon Super / AP / NTB

– Feil fra start til slutt

Henderson fikk krass kritikk da han gikk til Saudi-Arabia i fjor sommer.

Nå får Henderson høre det igjen av engelske kommentatorer.

– Hvor mange ganger må Henderson ha sett på Liverpool som feier motstandere av banen og blitt forbannet over den dårlige avgjørelsen om å dra? skriver James Pearce, som følger Liverpool for The Athletic.



KAPTEINEN DRO: Jordan Henderson vant alt for Liverpool som kaptein for klubben, men i fjor gikk han til saudiarabiske Ettifaq. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

– Uansett hvor latterlig han ser ut og hvor hyklersk han har vært, må Henderson få litt ære for å være villig til å se dum ut for å få slutt på elendigheten, skriver Jonathan Wilson i The Guardian.



– Hendersons saudiske eventyr har vært en komedie med feil fra start til slutt, skriver Thom Gibbs i The Telegraph.



Therese Strömberg i svenske Expressen mener at Jordan Henderson må ha en følelse av at fjorårets overgang til Ettifaq var helt unødvendig.

KOMMENTATOR: Therese Strömberg i den svenske avisen Expressen. Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån

– Man lurer på når han første gangen han tenkte: «Hva i helvete har jeg gjort?», skriver Strömberg i en kommentar i egen avis.



Nederlandske De Telegraaf beskriver Henderson som en drømmesignering for Ajax, som har slitt denne sesongen og er nummer fem i Eredivisie.



FERDIG: Jordan Henderson hadde fem målgivende på 19 kamper i saudiarabisk fotball for Ettifaq. Foto: Hamad I. Mohammed / Reuters / NTB

– En del som fryder seg

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er ikke overrasket over at det er mange som sitter med skadefryd over Hendersons mislykkede opphold.



– Det var et veldig, veldig kontroversielt valg da han dro til nettopp Saudi-Arabia. Han fikk en del tyn for det, spesielt da han gikk så høyt ut. Da er det en del som fryder seg over at oppholdet ble mislykket, sier Finstad Berg.

Under tiden i Liverpool viste Jordan Henderson sin støtte LGBTQ+-miljøet. Derfor ble overgangen til et land der homofili kan straffes med døden, mottatt med sjokk.

Video vekker reaksjoner: – Ser veldig sånn ut

Finstad Berg tror Hendersons ettermæle vil variere etter hvem man spør.

– Blant supporterne som er opptatt av ikke å være en del av sportsvaskingen, menneskerettighetsspørsmål og LGBTQ+-miljøet er skuffelsen enorm. Så er det store deler av supportere som ikke er så opptatt av de spørsmålene og som bare koser seg med fotballen, sier hun.

TV 2-KOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

At noen reiser hjem fra Saudi-Arabia etter kort tid, overrasker ikke TV 2-kommentatoren.

– Jeg tror det avhenger veldig av hva slags klubb de har gått til. Noen klubber er store og har mange supportere, andre har det ikke. Det går også på personlighet og alder. Noen har dette som sin siste kontrakt, og de har allerede hatt lange karrierer hvor de har utrettet mye. Da kan det kanskje være digg å spille i en liga hvor de sportslige kravene ikke er de samme, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg, før hun legger til:

– For mange av de yngre stjernene, blir jeg ikke overrasket hvis flere vender hjem nå eller til sommeren.