LSK Kvinner-profilens lunge kollapset i Spania – kommer seg ikke hjem til Norge

I over et år har Mimmi Löfwenius Veum (29) jobbet seg tilbake fra en alvorlig kneskade, men under treningsleiren i Marbella gikk det galt for LSK Kvinner-angriperen.

LSK Kvinner-profil Mimmi Löfwenius Veum ble innlagt på sykehus i Spania under Toppserien-klubbens treningsleir. Foto: Bildbyrån / Privat

Se Toppserien på TV 2 fra 25. mars!

– Jeg er fremdeles i sjokk. Det har fremdeles ikke gått opp for meg og jeg savner mannen og barna mine utrolig mye, forteller 29-åringen til TV 2 fra Marbella.

Hun skulle reist hjem til Norge onsdag 8. mars sammen med resten av LSK Kvinner-troppen, men i stedet har angriperen sittet fast i Spania.

– Jeg har ligget på sykehus her siden tirsdag på grunn av en kollapset lunge. Det har blitt operert inn et dren som senere er tatt ut, men jeg får ikke lov til å fly hjem ennå, forteller en fortvilet Löfwenius Veum.

Spissen har de siste ukene vært på god vei tilbake fra en alvorlig kneskade etter at korsbåndet røk under sesongoppkjøringen i fjor.

I treningskampen mot Stabæk tirsdag 7. mars i Marbella var det planlagt at Löfwenius Veum skulle spille sine første 90 minutter siden skaden.

Den muligheten fikk 29-åringen aldri.

«Boblet i brystet»

Löfwenius Veum forteller at det var på søndag at hun dro til et akuttmottak i Spania, men ble sendt hjem derfra.

Mandag skulle hun delta på den kampforeberedende økten inn mot tirsdagens kamp, men 29-åringen måtte stå av økten fordi hun ikke følte seg bra.

– Det boblet i brystet, jeg tørrhostet veldig mye og det kom en pipende lyd da jeg pustet, forteller hun.

Löfwenius Veum på legevakten i Spania denne uken. Foto: Privat

Tirsdag var ikke formen blitt bedre. Hun opplevde at det vibrerte i brystet og ryggen da hun jogget, hun var tungpustet og hostet mye. Derfor dro de igjen til sykehuset for en rask sjekk. Hvis alt så bra ut, skulle hun spille kamp på ettermiddagen.

– Da vi kom dit og fikk tatt røntgenbilder, viste det seg at lungen hadde kollapset og at de måtte sette inn et dren så fort som mulig, forteller Löfwenius Veum.

Hun ble liggende på sykehuset frem til lørdag kveld. Da ble hun utskrevet med beskjed om å hvile i ytterligere tre dager.

– Jeg opplever at formen er stigende, som er betryggende, forteller hun til TV 2 søndag.

Savner familien: – En superhelt

Nå oppholder Löfwenius Veum seg på et hotell i nærheten av sykehuset på den spanske sørkysten. Der må hun sannsynligvis være i ytterligere to uker.

– Jeg får ikke fly hjem før jeg har vært på ny kontroll om to uker hvor de tar røntgen og det er sikkert at jeg kan fly hjem uten komplikasjoner, forklarer hun.

Löfwenius Veum ble liggende på sykehus i fem dager. Foto: Privat

Hun har siden natt til søndag hatt selskap av sin mormor som har kommet ned. Før hadde Löfwenius Veum en god venn med seg.

LSK Kvinners daglig leder Stein Ellingsen forteller at de ivaretar 29-åringen så godt de kan mens hun er i Spania.

– Klubben og forsikringsselskapet jobber så godt de kan om dagen for å se på de beste løsningene for meg og min familie. Vennene våre gjør alt og litt til – det er en enorm støtte, sier Löfwenius Veum.

Hjemme i Norge sitter ektemannen Sondre (31) sammen med deres barn Emil (6) og Live (2).

Hun forteller at LSK Kvinner har tilbudt seg å fly hele familien ned til Spania for å være sammen med henne, men at det ikke har vært mulig på grunn av ektemannens jobbsituasjon.

– Min mann Sondre står som en j*vla bauta i denne stormen. Uten han hadde jeg lagt skoene på hyllen for lenge siden. Han er en superhelt, sier 29-åringen.

Men Löfwenius Veum har ikke gitt opp det virkelig comebacket på fotballbanen selv om returen fikk seg en kraftig smell denne uken.

– Jeg har jobbet så vanvittig hardt mentalt og fysisk frem mot den 25. mars, forteller hun og sikter til serieåpningen i Toppserien.

– Det kan virke som at jeg kan spille igjen om noen uker, noe jeg virkelig skal jobbe mot, men det tar vi da. Helsen kommer først og det å komme hjem til familien. Ingenting er viktig uten dem.

Se Toppserien på TV 2 fra 25. mars!