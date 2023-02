Lønnskrav får Tromsø til å reagere – 18-åring takket nei klubbens siste tilbud

Tidligere i denne måneden kunne TV 2 avsløre at Skeid og Tromsø var i sluttforhandlinger om en overgang for det 18 år gamle stortalentet.

Siden har ting drøyd.

Nå får TV 2 opplyst at Skeid-spilleren har takket nei til tre tilbud fra Eliteserieklubben. Det tredje tilbudet, var foreløpig klubbens siste tilbud.

– Det stemmer at Jakob har takket nei til vårt siste tilbud, som vi mener er et godt økonomisk tilbud, sier sportssjef Lars Petter Andressen i Tromsø IL.

I Tromsø er man av den klare oppfatning av at overgangen har strandet på grunn av de økonomiske kravene.

– Det handler mer om en totalvurdering da jeg avslo tilbudet, skriver unggutten selv i en SMS til TV 2.

Han henviser ellers til agenten sin André Schei Lindbæk. Agenten har hittil ikke besvart TV 2s henvendelser om denne saken lørdag.

Tromsø stusser over kravene

I Tromsø legger man ikke skjul på at han oppfatter saken som ganske spesiell.

– Vi opplever at kravene som blir stilt ikke står i stil med hvor spilleren er i karrieren og hvor vi henter han fra. Som klubb henter vi som regel spillere fra 1. divisjon, og de personlige betingelsene er stort sett alltid noe vi kommer i mål med, sier Andressen.

Ifølge TV 2s informasjon ville lønnskravene til Romsaas gjort han til lønnsledende i sitt første år i Tromsø.

Det mener Tromsø er urealistisk for en 18-åring.

– Vi synes dette er synd. Vi har tro på at vi kunne blitt en perfekt match og at vi kunne gitt Jakob en fin reise. Vi har vist med spillere som Warren (Kamanzi), (Tomas) Totland og flere at spillere kan ta store steg via Tromsø, sier Lars Petter Andressen.

– Har dere gitt helt opp å lande en avtale nå?

– Vi ønsker fortsatt veldig spilleren, svarer Andressen.

TV 2 har tidligere omtalt at klubber som Vålerenga og Aalesund har vist interesse for Skeid-spilleren, men dette skal ikke ha materialisert seg i konkrete tilbud til Skeid foreløpig.